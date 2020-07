Mondkapjes op de camping, met een 'Franse slag'

Het is uitverkoop in Lille, en de terrasjes in de Noord-Franse stad zitten vol. Wanneer een groepje Utrechtse studenten een kledingwinkel wil inlopen, ontstaat een opstopping. Er wordt in broekzakken gegraaid naar mondkapjes. „Die reflex zijn wij thuis niet gewend”, zegt Martin Kuiper (23). „Maar mensen bekijken je wel direct als je hier ergens binnenloopt, dus zo word je er aan herinnerd.” Hij wijst op de posters voor het raam: ‘Port du masque obligatoire’.

Sinds afgelopen maandag zijn in Frankrijk, evenals in een aantal andere Europese landen, mondkapjes verplicht in overdekte publieke ruimtes. Na de lockdown verslapte de discipline, het aantal dagelijkse besmettingen loopt op. In Frankrijk is lang gedebatteerd over de effectiviteit van mondkapjes. President Emmanuel Macron was niet overtuigd, maar ging overstag. Het dragen van gezichtsbedekking moet een tweede golf voorkomen, zonder dat het land opnieuw op slot hoeft - dat zou voor de horeca en het toerisme een ramp betekenen.

De nieuwe maatregel geldt voor alle overdekte locaties, van kerken tot treinstations en bars. Dus ook voor het sanitaire gebouw van de kasteelcamping Château du Gandspette, een uurtje ten westen van Lille, waar Nederlanders op vakantie zijn. Daar moest eigenaar Olivier Pauwels meer maatregelen treffen om toeristen veilig te ontvangen. Nu hangt er extra sterke zeep in het doucheblok en wordt er grondiger schoongemaakt. „Social distancing bij het zwembad bleek onmogelijk, mensen konden het niet opbrengen de loungestoelen op de juiste plek te laten staan”, vertelt Pauwels. „Die heb ik uiteindelijk maar weggehaald.”

Achteruitkijkspiegel

Vakantiegangers die op de kasteelcamping aankomen, hebben hun mondkapje aan de achteruitkijkspiegel van de auto bungelen - klaar om de receptie in te lopen. Maar buiten de receptie draagt eigenlijk alleen Pauwels voortdurend een mondkapje, een wit exemplaar. Hij laat zich er op het hele terrein mee zien: wanneer hij gasten incheckt, in zijn golfkarretje de plaatsen inspecteert of onkruid wiedt aan de bosrand. Als hij een gesprekje aanknoopt, gebaart hij nadrukkelijk of hij het kapje af kan doen om de communicatie te vergemakkelijken. De meeste kampeerders zeggen zich in de buitenlucht veilig genoeg te voelen. „Dat laat ik maar gaan”, aldus Pauwels. „Ik vind het hier de keuze van de gasten. En ik wil ze een beetje tevreden houden.”

Jolanda Rasenberg (53) uit Haarlem is al dertien jaar een vaste gast van de camping. In het nabijgelegen Saint-Omer zag zij meer mondkapjes op straat dan in Nederland, ook voordat ze verplicht waren. Nu het in de supermarkt verplicht is, draagt ze er zelf ook één. „Maar daar worden dan weer geen karretjes gedesinfecteerd en mensen staan dicht bij elkaar”, zegt ze. „Dan lijkt het juist alsof mensen nonchalanter worden van de mondkapjes.”

Een groepje kampeerders met wie Rasenberg vrijdagavond op een grasveld zit, is het met haar eens. Of ze er iets van zeggen tegen de Fransen? „Het is toch de eigen verantwoordelijkheid, als je jezelf maar veilig houdt”, vindt geschiedenisdocent Geert van Besouw (57) uit Leusden. Hij vindt dat regels met een „Franse slag” gelden: „Wel de ene maatregel maar niet de andere. Of bungelende mondkapjes die helemaal niet goed zitten.”

Symbolische stap

De Nederlanders vinden dat de Franse mondkapjesplicht vooral een „symbolische” stap is. Zij wegen de risico’s van hun vakantie in het buitenland aan de hand van andere factoren, waaronder ruimte, rust en een relatief korte reisafstand naar huis. Gandspette voldoet aan die criteria. Het departement Pas-de-Calais, waar de kasteelcamping ligt, staat volgens de website van de Franse overheid op ‘groen’. Rasenberg en haar man besloten een stacaravan te nemen in plaats van een tent, zodat ze geen sanitair hoeven te delen.

Nederlandse toeristen op camping „Chateau De Gandspette” in Eperlecques nabij St Omer in Frankrijk. Foto Wouter van Vooren

Volgens Van Besouw „zit je hier beter dan in Nederland, daar is het nu helemaal vol. Deze camping is veiliger.” En mocht het departement van kleur veranderen, dan is Nederland dichtbij, zeggen Carly Foolen (27) en haar vriend Wout Bekkers (40) uit Eindhoven. Zij reizen meestal verder naar het zuiden, maar het leek hen goed om dichter bij huis te blijven voor het geval de grenzen vanwege oplopende besmettingen dicht gaan: „Vanuit hier rijden we zo terug. Als het moet vinden we wel een sluiproute.”

Raymond Kohlman, die zaterdag een nachtje op de camping staat, is al op weg terug naar Maarssen met zijn gezin. Hij heeft nagedacht over de pitstop. „In België gaat het nu helemaal niet goed”, zegt hij. „Daar kunnen we morgen zo doorheen rijden op een volle tank, we hoeven niet te stoppen.”

Ontzettend rustig

Voor Pauwels is het „ontzettend rustig voor het moment van het jaar.” Hij is blij met iedereen die komt. Behalve de Nederlanders zijn dat enkele Fransen en Belgen die niet verder weg durven te reizen en Britten die de oversteek wagen naar het nabijgelegen Calais.

Vrijdagavond is op de televisie in de bar van het Château Macron te zien met een mondkapje. Het bedekt zijn gezicht met de Franse driekleur. De president wenst de ploegen die de bekerfinale spelen van de Franse profcompetitie succes. Op het scherm beelden van een leeg Stade de France; supporters zijn nog niet welkom in de voetbalstadions vanwege het besmettingsgevaar. Ook in het café op het kampeerterrein zitten na negen uur geen toeschouwers meer. „Normaal gesproken wordt hier nog geborreld tot laat in de avond”, zegt Pauwels. „Hopelijk houdt de zomer na de vertraging van de lockdown extra lang aan, om het seizoen nog een beetje goed te maken.”