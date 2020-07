Matthijs de Ligt kampioen met Juventus

De Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt heeft in zijn eerste jaar in Italië de landstitel gepakt met Juventus. Dankzij een 2-0 overwinning op Sampdoria in het eigen Allianz Stadium pakte ‘de oude dame’ zonder publiek het negende kampioenschap op rij en de 36ste in totaal. De Ligt stond in de basis, maar werd in de 78ste minuut gewisseld voor Daniele Rugani.

Vedette op leeftijd Cristiano Ronaldo maakte diep in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0 en miste vlak voor tijd nog een penalty. Federico Bernardeschi tekende halverwege de tweede helft voor de bevrijdende 2-0. Met nog twee wedstrijden te gaan in de Serie A is Juventus nu niet meer te achterhalen door nummer twee Inter Milaan.

Matthijs de Ligt kwam afgelopen zomer voor 75 miljoen euro over van Ajax en kende een onzekere start bij Juventus. Maar inmiddels is de 20-jarige verdediger een belangrijke spil geworden in Turijn en heeft hij de bijnaam Il Muro (de Muur) verworven.

Hij speelde in totaal 29 competitiewedstrijden en maakte daarin vier goals. Vorig seizoen pakte De Ligt met Ajax de landstitel.

Kampioen in leeg stadion

Juventus had donderdag uit bij Udinese de titel al kunnen pakken en kwam ook nog op voorsprong dankzij een doelpunt van De Ligt. Maar uiteindelijk ging die wedstrijd toch met 2-1 verloren en is de 36ste scudetto nu in eigen huis veroverd. Vanwege het coronavirus heeft de Italiaanse voetbalcompetitie van maart tot half juni stil gelegen. Sinds de hervatting wordt er in lege stadions gespeeld.

Juventus is nu net zo vaak landskampioen als AC Milaan en Inter Milaan. De twee Milanese clubs werden allebei achttien keer kampioen.