Als de avond vordert, wordt het naleven van de regels lastiger

De eerste helft van het weekend ging het redelijk goed met de coronaregels in het Overijsselse nachtleven. Er is een illegaal housefeest beëindigd onder een viaduct bij de A1 in Deventer, de organisatoren zijn beboet. Verder waren er vooral waarschuwingen en ‘stopgesprekken’ met ondernemers – de laatste waarschuwing voor een boete van 4.000 euro.

Maar: het was zaterdag slecht weer. „We moeten nog zien hoe de komende week gaat lopen”, zegt Rob Bats, waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland en burgemeester van Steenwijkerland zondagmiddag aan de telefoon, vanuit zijn woonplaats Giethoorn. „Ik kijk nu naar buiten naar een strak blauwe lucht en zie al wat meer bootjes voorbij varen.”

In de veiligheidsregio IJsselland (elf gemeentes rond Deventer en Zwolle) krijgen campings en cafés vanaf dit weekend vaker bezoek van agenten en buitengewone opsporingsambtenaar (boa’s). Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. „We gaan over van de stand van waarschuwen naar ingrijpen en beboeten”, zegt Bats. Zowel ondernemers als individuele bezoekers kunnen worden beboet. Er worden niet meer agenten of boa’s ingezet, ze gaan alleen nadrukkelijker handhaven.

De afgelopen weken werd het gebied steeds drukker met Nederlandse en Duitse toeristen. En terwijl het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, is de anderhalvemeterdiscipline beduidend afgenomen. „De ruimte die we hebben gekregen, is niet vrijblijvend”, waarschuwde Bats vooraf. In Overrijssel nam tussen 7 en 21 juli het aantal nieuwe besmettingen met 46 toe, met een piek in Steenwijkerland (18 besmettingen). Dat kwam door besmetting in een restaurant en een jongerengroep, zegt Bats.

Ook andere regio’s trekken de touwtjes strakker aan. De veiligheidsregio Zeeland heeft ondernemers deze week een waarschuwingsbrief gestuurd, op de Wallen in Amsterdam lopen extra handhavers rond.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) sprak vrijdag zijn lof uit voor de „Overijsselse burgemeesters” die zien dat „crowdmanagement nodig is in recreatiegebieden die aardig vollopen”. Op zijn persconferentie twee dagen eerder benadrukte hij hoe belangrijk het is dat de regels worden opgevolgd.

Rhandy Bishop, eigenaar van café De Bisschop in Deventer, ziet hoe lastig dat is. „Met name voor mijn type café”, zegt hij. Voor corona haalde hij zo’n 95 procent van zijn omzet uit het uitgaansleven: hij was open tot een uur of vijf, er was een dj, vaak hutjemutje vol met honderddertig man. Veel vaste gasten van midden twintig die elkaar kennen en tegenkomen. „Dat is het probleem”, zegt hij. „Als een gezin van vier ergens gaan eten, blijven ze aan hun tafel. Bij mij loopt iemand naar het toilet, komt bekenden tegen en doet met hen een drankje mee.”

Nu sluit hij om twee uur en richt zich meer op borrelen, met nieuwe cocktails op de kaart. Maar naarmate de avond vordert, wordt handhaven moeilijker. „We zijn best streng, ik ben continu bezig met zorgen dat mensen afstand houden. Maar voor m’n gevoel nemen ze me later op de avond minder serieus. Als we vragen of ze klachten hebben als ze binnenkomen, wordt er altijd een grapje gemaakt: ‘Nu nog niet, maar morgen wel!’”

Met vier man aan een tafel

Het helpt ook niet dat gasten soms van andere terrassen komen, waar ze „bij wijze van spreken met z’n achten bij elkaar op schoot zaten”. „Dan ben ik een zeikerd dat ze maar met vier aan een tafel mogen.” Wat dat betreft vindt hij de extra handhaving goed: dan wordt er tenminste overal met dezelfde maat gemeten. En je wilt je tent niet sluiten vanwege een tweede golf. Maar de sfeer wordt er niet beter op, zegt hij. „Mijn rol is niet zo leuk als die was. Ik ben continu politieagentje aan het spelen. Er zijn zelfs momenten geweest waarop ik heb gedacht: op deze manier gooi ik de tent liever dicht.”

Cafébezoekers hebben zaterdag niet negatief gereageerd op de uniformen, hoorde Rob Bats van agenten, hulpdiensten en boa’s. „Politiemensen zagen daarin een groot verschil met een paar weken geleden. Mensen zijn zich er bewust van waarom die uniformen er zijn.” Twee cafés in Deventer hebben de zaak zaterdag na een waarschuwing op eigen initiatief gesloten, omdat het te druk was.

De veiligheidsregio IJsselland gaat in elk geval in de vakantieperiode met de strengere handhaving door. Ondernemer Rhandy Bishop ziet op tegen de winter, als het te koud wordt voor het terras. „Binnen kunnen we met afstand maar zo’n 22 man kwijt. En daar is het lastiger om mensen in toom te houden.”