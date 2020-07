‘Gone with the Wind’-actrice Olivia de Havilland overleden

De Amerikaanse actrice Olivia de Havilland, onder andere bekend van haar rol in de filmklassieker Gone with the Wind (1939), is zondag overleden. Dat melden internationale persbureaus. Ze stierf in haar huis in Parijs een natuurlijke dood en is 104 jaar geworden.

De Havilland begon met acteren in de jaren dertig van de vorige eeuw en zou dat in films en televisieseries nog zeker vijf decennia blijven doen. De hoogtijdagen van haar carrière beleefde ze tijdens het ‘Gouden Hollywood’-tijdperk, dat tot grofweg 1960 duurde. Haar bekendste rol is die van de deugdzame, ingetogen Melanie Hamilton in Gone with the Wind. Dat soort rollen zou ze nog vaak in haar carrière spelen.

Voor haar werk in de films To Each His Own (1946) en The Heiress (1949) won de Amerikaanse een Oscar voor beste actrice. In 1953 verhuisde ze naar Parijs, waar ze de rest van haar leven zou blijven wonen.