Berlijnse automobilist die op mensen inreed verdacht van poging tot doodslag

Een automobilist in Berlijn is zondagochtend op een groep voetgangers ingereden en verwondde daarbij zeven mensen. De 24-jarige chauffeur is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag en gevaarlijk rijgedrag, heeft de politie in de Duitse hoofdstad zondagmiddag bekendgemaakt.

Drie van de slachtoffers raakten zwaargewond, waarbij volgens de brandweer in Berlijn één persoon gereanimeerd moest worden. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Eerder op de dag stelde de politie dat zij uitgingen van een ongeluk. Ook gaven zij aan dat er geen aanwijzingen voor politieke of religieuze motieven waren. Het is nog niet duidelijk waarom de politie nu wel uitgaat van poging tot doodslag.

Het ongeluk vond plaats rond 7.20 uur in de ochtend op de Hardenbergplatz, in de wijk Charlottenburg. De verdachte, een bestuurder van een Mercedes SUV, wordt momenteel nog verhoord.