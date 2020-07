Ook Washington Post schikt met familie tiener vanwege video

The Washington Post heeft een schikking getroffen met de ouders van tiener Nicholas Sandmann. Dat meldt de krant dit weekend op haar eigen website. Aanleiding was een video waarin de middelbare scholier glimlachend tegenover de inheemse activist Nathan Phillips stond. De krant schreef dat de tiener zich provocerend gedroeg.

De video werd gemaakt in januari vorig jaar in Washington DC. Daar waren toen twee protestmarsen gaande, een tegen abortus en een voor de rechten van de inheemse bevolking. De trommelende inheemse activist kwam op een gegeven moment tegenover de scholier uit Kentucky te staan. Het beeld ging via sociale media de wereld over. Verschillende media berichtten over de confrontatie.

De familie van Sandmann stelde dat The Washington Post de tiener ten onrechte als de provocateur had neergezet en eiste 250 miljoen dollar. De familie zegt te hebben geleden onder doodsbedreigingen en haatmails naar aanleiding van de berichtgeving. The Washington Post blijft bij de stelling dat de berichtgeving accuraat en eerlijk is geweest. De hoogte van het bedrag van de schikking is niet bekendgemaakt.

Afgelopen januari trof nieuwszender CNN ook al een schikking vanwege berichtgeving over Sandmann. Ook de hoogte van dat bedrag is niet bekendgemaakt. Er werd 275 miljoen dollar geëist door de familie Sandmann. Wat de tiener betreft is het nog niet klaar, schrijft hij op Twitter. Er lopen nog andere rechtszaken. „Het gevecht is nog niet voorbij. Twee gehad. Nog zes te gaan.”