Mijn cardioloog vermoedt zuurstofgebrek rond de kransslagader van het hart. Hij stelt een MRI-scan voor. Bij zo’n scan is elk metaal uit den boze. Mijn trouwring echter, is na 44 jaar huwelijk met geen mogelijkheid van mijn vinger te krijgen. Mijn vrouw en ik naar de juwelier in Schiedam. Binnen enkele seconden is de ring door gevijld en met kleine tangen voorzichtig van de vinger gehaald. Aan de binnenkant van de ring staat de naam van mijn vrouw Marijke gegraveerd. De juwelier kijkt naar de binnenkant en zegt: „Truus!” Mijn vrouw kijkt mij met verbijstering aan. De juwelier met een glimlach: „Grapje!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 juli 2020