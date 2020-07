Rabobank doet aangifte oplichting van bijna miljoen euro

Rabobank heeft aangifte gedaan van oplichting door een bedrijf dat stelt innovatieve verwarmingssystemen te ontwikkelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rabobank tegenover NRC. De politie Noord-Nederland maakte op donderdag al bekend onderzoek te doen naar aanleiding van de oplichting van een financiële instelling.

In het politieonderzoek wordt gekeken naar de informatie die het bedrijf aan de Rabobank had verstrekt, waarvoor het een ondernemerskrediet van bijna een miljoen euro is verleend. De politie heeft de administratie van het bedrijf in beslag genomen, evenals onder andere drie auto’s en een boot.

In Noord-Nederlandse media wordt gespeculeerd over het bedrijf waartegen de aangifte is gedaan, maar daar wil Rabobank vanwege het lopende onderzoek niet op ingaan. Het in de media genoemde bedrijf claimde een cv-ketel te hebben ontwikkeld die volledig op elektriciteit zou draaien. De ketels zou kunnen worden ingezet in woningen die van het gas af gaan. Ook zou de oprichter van het bedrijf hebben gelogen over zijn opleiding.