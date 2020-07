Meisje (14) vermoedelijk doodgereden in Waterland, bestuurder spoorloos

Een 14-jarig meisje dat als vermist was opgegeven, is zaterdagochtend vroeg dood aangetroffen langs een provinciale weg in de Noord-Hollandse gemeente Waterland. Vermoedelijk is ze aangereden, meldt de politie, die nog naar de bestuurder zoekt die betrokken was bij het incident. Deze persoon is er na de botsing vandoor gegaan.

Politieagenten vonden het meisje rond vier uur ‘s nachts. Haar lichaam lag in de berm van de weg tussen Monnickendam en Marken, ter hoogte van het dorp Zuiderwoude. Een poging haar te reanimeren slaagde niet. De agenten waren onderweg naar Marken, waar eerder in de nacht een meisje als vermist was opgegeven. Nadat het slachtoffer van de vermoedelijke aanrijding was geïdentificeerd, bleek het om het vermiste meisje te gaan.

De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Duidelijk is in elk geval dat er remsporen op het asfalt staan bij de plek waar het meisje lag. Zij liep waarschijnlijk langs de weg, vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws, want er is in haar buurt geen fiets gevonden. Verder zoekt de politie naar de bestuurder die het meisje heeft aangereden. Op Marken en in de plaats Uitdam controleerden agenten geparkeerde auto’s op schade. De politie roept getuigen en betrokkenen op zich te melden.