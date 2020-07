Justitie stopt onderzoek naar slachthuizen vanwege traagheid bij NVWA

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar misstanden bij slachthuizen moeten afbreken, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er te lang over deed bewijsmateriaal aan te leveren. Justitie meldt dat zaterdag aan RTL Nieuws. Het gaat om een onderzoek naar drie slachterijen in het noorden van het land. De bedrijven zouden zieke dieren hebben vervoerd en geslacht, en fraude hebben gepleegd om het vlees van deze dieren te kunnen verkopen.

Justitie bevestigt het stopzetten van het onderzoek tegen NRC, maar kan verder geen vragen beantwoorden. Om welke slachthuizen het gaat en waar deze bedrijven zich bevinden, is onduidelijk. Ook is niet bekend wanneer het dossier is gesloten.

De aanklager moest het onderzoek afbreken, omdat het door de traagheid van de NVWA te lang dreigde te duren. Verdachten in strafzaken hebben er recht op dat het onderzoek binnen een redelijke termijn wordt afgerond, doorgaans zo’n twee jaar. Het onderzoek naar de slachthuizen loopt sinds 2018. Het OM zegt tegen RTL dat het onderzoek „onredelijk lang duurde”, terwijl het volgens justitie wel zeker was dat er „dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren.”

Lees meer over het gebrekkige toezicht van de NVWA op de slachtsector: Hoe zieke biggen en vieze kippen op je bord belanden

De NVWA zegt tegen RTL niet te weten wat er fout is gegaan. „Wij onderzoeken nu waarom het niet binnen anderhalf jaar afgerond kon worden”, zegt een woordvoerder tegen het nieuwsmedium. „En als we dat weten, zullen we daar ook maatregelen bij nemen.” Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt tegen RTL dat de kwestie „niet door de beugel kan”.

Het is niet voor het eerst dat de NVWA in opspraak komt in verband met haar rol als toezichthouder op slachthuizen. Vorig jaar kreeg de instantie kritiek in een rapport dat was besteld door de regering. NVWA-keuringsartsen grijpen niet altijd in als ze misstanden tegenkomen, en volgen niet alle tips over wantoestanden op. Sommige slachthuizen wachtten waarschijnlijk met het doden van zieke dieren tot er minder strenge artsen langskwamen, concludeerden de rapporteurs. Uit onderzoek van NRC kwamen in 2017 al soortgelijke problemen naar voren.