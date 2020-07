Israël beschiet militaire doelen in Syrië na raketaanval

Het Israëlische leger heeft drie militaire doelwitten in Syrië beschoten, na een raketaanval vanuit Syrië op de Hoogvlakte van Golan op vrijdagavond. Dat meldt persbureau Reuters in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het gaat volgens het Israëlische leger om militaire doelwitten van het Syrische leger. De Golanhoogte is Syrisch grondgebied dat Israël in 1981 annexeerde.

Eerder op vrijdag werden er raketten afgeschoten vanuit Syrië, waarbij een gebouw en een voertuig op de Golanhoogte beschadigd raakten. Daarvoor houden de Israëlische strijdkrachten de Syrische overheid verantwoordelijk, schrijven zij op Twitter. De aanval op de militaire doelwitten zoals controleposten, uitgevoerd door legerhelikopters, is volgens het Israëlische leger een vergelding voor de raketaanval. Syrische staatsmedia schrijven dat twee mensen gewond raakten bij de aanval van Israël.

Al langere tijd loopt de spanning op tussen Israël en Syrië. Eerder bestookte Israël diverse keren Iraanse doelwitten in Syrië, maar dat het Syrische leger daarbij zelf wordt aangevallen komt minder vaak voor. Israël heeft ook Libanon gewaarschuwd dat het de regering van het land verantwoordelijk zal houden voor aanvallen van Hezbollah vanuit het land. Het Israëlische leger heeft de aanwezigheid langs de noordgrens versterkt vanwege de toegenomen spanningen.

De Hoogvlakte van Golan werd in 1981 door Israël geannexeerd, nadat dit land de vlakte tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 al had bezet. De Amerikaanse regering van Donald Trump erkende de annexatie door Israël in maart 2019, als eerste land buiten Israël zelf. In reactie hierop verklaarde Syrië dat het „alles zal inzetten” om de hoogvlakte terug te krijgen.

Lees ook: Kamer schaart zich achter kritische motie over Israël