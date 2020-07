In vijf jaar tijd werd zeker 31 keer een VOG vervalst

Het bureau dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) heeft de afgelopen vijf jaar 31 keer de vervalsing van zo’n document geregistreerd. Dat meldt het NPO Radio 1-programma Argos zaterdag. Argos vroeg de cijfers via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) op.

De meeste meldingen over vervalsingen kwamen uit de zorg, maar Justis kreeg ze ook vanuit gemeenten, het onderwijs, kinderopvang, gevangenissen en justitie. In die sectoren vragen werkgevers in de regel om een VOG, omdat het document erop wijst dat iemands verleden geen bezwaar vormt voor een dienstverband. Justis adviseert melders om aangifte te doen en dat is in de meeste van de door Argos behandelde gevallen ook gebeurd.

Rahiied A. diende in 2016 en 2017 insuline toe aan ouderen zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Vier ouderen werd dat fataal. Ook A. werkte met een vervalste VOG.

Justis geeft volgens de Rijksoverheid op jaarbasis 1,2 miljoen VOG’s uit. 31 vervalsingen lijken dus weinig, maar de organisatie waarschuwt in de door Argos opgevraagde documenten dat er vermoedelijk meer vervalsingen in omloop zijn dan worden gemeld. Uit de interne communicatie van Justis blijkt bovendien dat werkgevers vaak kopieën of via mail doorgestuurde pdf’s accepteren, terwijl die niet op echtheid te controleren zijn.

Gelderse zorg

Tegen twee zogeheten zorgbureaus in de provincie Gelderland loopt naar aanleiding van het vervalsen van VOG’s inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. Eerder deze week maakte het Functioneel Parket bekend twee bedrijven ervan te verdenken onbevoegd personeel uit te zenden. Het onderzoek volgt op een aangifte die Justis vorig jaar deed.

Behalve vervalste VOG’s, had het door de Gelderse bureaus uitgezonden personeel waarschijnlijk ook niet de juiste diploma’s. Het onbevoegde personeel belandde in de geestelijke gezondheidszorg en bij jeugdhulp.