Fleetwood Mac-oprichter Peter Green (73) overleden

Peter Green, een van de oprichters van de beroemde rockband Fleetwood Mac, is op 73-jarige leeftijd overleden. De gitarist „stierf vredig in zijn slaap”, hebben de advocaten van zijn familie zaterdag volgens Britse media laten weten. Wanneer Green precies overleed, is onduidelijk. Green schreef in de beginjaren van de band een paar grote hits en werd vorig jaar door muziekblad Rolling Stone verkozen tot één van honderd beste gitaristen aller tijden.

Green, een geboren Londenaar, richtte Fleetwood Mac in 1967 op, samen met drummer Mick Fleetwood. In de jaren daarvoor had hij al naam gemaakt als vervanger van bluesvirtuoos Eric Clapton in de band John Mayall & the Bluesbreakers. Green speelde gitaar en zong op de eerste drie albums van Fleetwood Mac. Veel nummers op die platen kwamen van zijn hand. Greens singles ‘Albatross’, ‘Man of the World’ en ‘Oh Well’ belandden bovenaan de hitlijsten. Een ander nummer dat hij schreef, ‘Black Magic Woman’, werd later een hit in een uitvoering van latinrockband Santana.

In 1970 verliet Green Fleetwood Mac. Hij worstelde met zijn mentale gesteldheid en gebruikte veel drugs. Uiteindelijk werd er schizofrenie bij Green vastgesteld en kwam hij in inrichtingen terecht. Intussen groeide Fleetwood Mac met een grotendeels vernieuwde bezetting uit tot één van de meest succesvolle acts ter wereld. De band toerde vorig jaar nog over de wereld. Green zelf bracht in de jaren tachtig nog een paar solo-albums uit, maar die werden geen groot succes.

Bij zijn collega-muzikanten stond Green hoog in aanzien. B.B. King zei bijvoorbeeld eens dat Green met zijn spel „het mooiste gitaargeluid” produceerde dat hij ooit had gehoord. Ook Clapton en Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page bewonderden hem. In 1998 werd Green samen met Fleetwood Mac opgenomen in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame.

Peter Green en Fleetwood Mac tijdens een optreden in 1969: