Eerste besmetting gemeld in Noord-Korea

In Noord-Korea is de eerste besmetting door het coronavirus gemeld. Volgens staatspersbureau KCNA gaat het om een persoon die op 19 juli aankwam in de stad Kaesong vanuit Zuid-Korea. In Kaesong is de noodtoestand uitgeroepen. Nadat de besmetting werd gemeld heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een noodvergadering bijeengeroepen, meldt KCNA. Daarbij werd besloten over te schakelen naar “het maximale noodsysteem”.

Eerder deze maand had Kim Jong-un de aanpak van het coronavirus “een schitterend succes” genoemd. Volgens de leider waren er in de eerste zes maanden van het jaar geen besmettingen door het coronavirus geregistreerd in het land.

Toen in januari het coronavirus in steeds meer landen opdook, gingen alle grenzen van het land dicht, werden scholen gesloten en gezichtsmaskers verplicht gesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde eerder al dat Noord-Korea zeer weinig tests uitvoert, waardoor er twijfel bestaat over het werkelijke aantal besmettingen in het land.