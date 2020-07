São Paolo stelt carnaval 2021 uit

São Paolo heeft carnaval 2021 voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Dat kondigde burgemeester Bruno Covas aan op een persconferentie: „Zowel de sambascholen als de organisatoren van de straatfeesten begrijpen dat het niet haalbaar is om carnaval in februari volgend jaar te houden”.

De staat São Paulo is het epicentrum van de virusuitbraak in Brazilië met bijna een kwart van het totale aantal doden in het land. In absolute zin is Brazilië na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld. Er zijn meer dan 2,3 miljoen besmettingen vastgesteld en 85.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Covas heeft nog geen nieuwe datum voor het carnavalsfeest in de grootste stad van Brazilië, maar liet weten te denken aan eind mei of begin juli. Het carnaval van São Paolo is minder beroemd dan dat van Rio de Janeiro, maar is wel een groots evenement met vele tienduizenden feestvierders. Ook Rio overweegt het carnaval uit te stellen.

Carnaval 2019 in São Paulo EPA/Sebastião Moreira

In Nederland zorgde het carnaval van afgelopen februari in Brabant en Limburg voor een snelle verspreiding van het coronavirus, zo bleek achteraf.