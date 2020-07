Amerikaanse agenten dringen Chinees consulaat Houston binnen

In de Amerikaanse stad Houston zijn federale agenten het Chinese consulaat binnengedrongen, meldt CNN. Dat gebeurde vlak nadat het bevel van de Amerikaanse regering om de diplomatieke post te sluiten van kracht werd en het personeel van het consulaat was vertrokken.

Volgens de VS is het consulaat een spionagebolwerk en zouden medewerkers hebben geprobeerd om stiekem informatie te verzamelen over een coronavaccin. In en om Houston wordt veel onderzoek gedaan naar het coronavirus.

De agenten kwamen met onder anderen zwarte SUV’s, trucks, twee witte busjes een een slotenmaker naar het terrein van het consulaat en braken de achterdeur open. Nadat ze het gebouw binnen gingen werd de deur bewaakt door veiligheidsmensen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Om een andere deur ging een hangslot.

‘Illegale spionage- en beïnvloedingsoperaties’

De Verenigde Staten gaven dinsdag de opdracht om de diplomatieke post in Houston binnen 72 uur te sluiten en kwamen later met een nadere toelichting dat Chinese diplomaten informatie zouden stelen en andere schadelijke activiteiten ondernemen.

„China houdt zich al jaren bezig met grootschalige, illegale spionage- en beïnvloedingsoperaties in de VS, gericht tegen Amerikaanse regeringsfunctionarissen en Amerikaanse burgers. Deze activiteiten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen”, stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Sinds het bevel tot sluiting reden vrachtwagens af en aan om spullen en apparatuur weg te halen en zouden ook documenten in brand zijn gestoken.

China spreekt van kwaadaardige laster en eist als vergelding dat de Amerikanen hun consulaat in de Chinese stad Chengdu sluiten.

De realtie tussen de Verenigde Staten en China staat al langer onder grote druk vanwege het aanhoudende handelsconflict, de uitbraak van het coronavirus en de situatie in Hongkong en de Zuid-Chinese Zee.