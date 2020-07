Wit-Russische ex-presidentskandidaat ontvlucht het land

De Wit-Russische oppositiepoliticus Valeri Tsepkalo is met zijn zoons naar Rusland gevlucht. De 55-jarige zakenman en oud-ambassadeur zegt dat de autoriteiten probeerden hem uit zijn ouderlijke macht te zetten. Dat melden nieuwssite Tut.By en internationaal persbureau Reuters vrijdag.

„We hadden geen keuze”, zei Tspkalo’s vrouw, Veronika vrijdag tijdens een toespraak die volgens Reuters zo’n honderd mensen trok. „Ik werd gebeld door bezorgde mensen die zeiden: ‘we willen deze papieren niet ondertekenen maar ze dwongen ons. Ze verzamelen belastende informatie en de volgende stap is om je uit je ouderlijke macht te zetten omdat je een slechte moeder bent’”, aldus Veronika. Het is niet bekend hoe oud de jongens zijn.

Vorige week werd bekend dat Tsepkalo zich niet kandidaat mocht stellen voor de presidentsverkiezingen, net als de 56-jarige voormalige bankier Viktor Babariko. Hierop braken protesten uit die door de politie werden opgebroken. Van de 160.000 handtekeningen die Tsepkalo had verzameld om zijn kandidatuur te ondersteunen werden er namelijk 85.000 afgekeurd. Zodoende haalde hij het minimum van honderdduizend niet. De aspirant-presidentskandidaat Babariko zit momenteel in de gevangenis. Zijn aanhangers stellen dat hij om politieke redenen is vastgezet, maar formeel wordt hij beschuldigd van fraude.

De kandidatuur van Svetlana Tichanovskaja is wel goedgekeurd. Haar man, een bekende blogger, had zich verkiesbaar willen stellen maar werd in mei gearresteerd. De 37-jarige Tichanovskaja stuurde haar kinderen een paar dagen geleden naar een onbekende locatie in de Europese Unie, nadat ze anonieme bedreigingen had ontvangen dat haar kinderen bij haar weggehaald zouden gaan worden. Veronika Tsepkalo heeft zich bij de campagne van Tichanovskaja aangesloten.

Lees ook: Protesten in Wit-Rusland voorafgaand aan de presidentsverkiezingen Ruim tweeduizend betogers vormden op woensdag een rij van een kilometer lang om klachten in te dienen bij de kiescommissie.