Wat is het typische Nederlandse terras-eten?

Vakantie, uitstapjes, daar hoort ook eten bij. Terras-eten met grote salades, of juist met kroketten – een ideale tijd om eens vergelijkend warenonderzoek te doen naar wat er zoal geserveerd wordt onder de noemer garnalenkroket. Van roze zoetigheid in een gefrituurd deegflapje tot een lichte ragout met dranktonen in een verfijnd korstje. Zo’n onderzoek geeft ook meteen veel uitstapdoelen, dus het mes snijdt aan alle kanten.

Eten in de horeca is toch echt iets anders dan de thuisconsumptie. Nog even los van de prijzen (laatst 11,50 euro betaald voor één garnalenkroket met een broodje sla erbij! In een klein dorp!) geeft de horeca ook een indruk van het land waar je bent. Nu vaak Nederland, maar Duitsland is voor wie maar eens even niet vliegt ook een makkelijke bestemming voor kleine uitjes.

Was er even. Geen worst gegeten, maar de Duitse vegetariër moet het duidelijk niet hebben van de caféterrassen in kleine dorpen – het is een en al rumpsteak en schnitzel en frische Kalbsleber. Mmm.

Maar los daarvan, het is echt Duits eten wat je in Duitsland in de horeca krijgt: veel gebakken aardappeltjes, aardappelsalade, worstjes, rodekool en bonen. En drinken ook trouwens: ze hebben Apfelschorle en nu ook veel Rhabarberschorle – heerlijk! Sap, van appel of rabarber, verdund met koolzuurhoudend mineraalwater. Niet zo zoet, wel verfrissend en alcoholvrij. In het niet-alcoholvrije heeft de Duitser natuurlijk bier in grote glazen en het voordeel van eigen wijnen (en wat voor, heerlijke Grauburgunder) en eigen hochprozentige drankjes, heerlijke vuchtendestillaten, waar onze jenevers soms bij verbleken – hoewel, de echte heerlijke jenevers niet, maar wat staat er meestal op de kaart? Non-descripte Bols of Hooghoudt, zelden iets aardigers.

Garnalen van Piet

Wat, denk je tijdens zo’n uitje, zouden Nederlandse terrassen moeten hebben om net zo Nederlands te zijn als de Duitse horeca Duits is? Zonder meteen heel aanstellerig te worden, want dat gebeurt dan meestal: Brood van Jaap, Garnalen van Piet, Worst van Donald Duck, allemaal met een startprijs van 6 euro per plakje of sneetje, en wie die lui zijn weet je niet maar je voelt dat je het zou moeten weten want ze zijn niet-zomaar-iemand.

Dus wat heeft ons gewone Nederlandse terras waardoor buitenlanders (en wijzelf ook) zouden denken: typisch Nederlandse horeca? Tosti tuurlijk. En kroketten. Garnalen, Hollandse (die heten niet voor niets zo). Gehaktbal met brood. Loempia. Soep, niet alleen maar pompoen- maar juist ook gewone groentesoep. Niet overal bleke tomaten met rubberen mozzarella, wel altijd falafel met salades. Oude kaas op echt volkorenbrood zonder toevoegingen. En jenever. En een eigen woord voor Rhabarberschorle – dat zal dan wel rabarberdrink zal worden, ons kennende.