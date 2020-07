President Trump annuleert Republikeinse Conventie in Florida

De Amerikaanse president Trump heeft de Republikeinse conventie geannuleerd die in augustus in Jacksonville in de staat Florida gehouden zou worden. Reden is de grote uitbraak van het coronavirus in de zuidelijke staat.

Volgens Trump is het „niet het moment” om een grote openbare bijeenkomst te houden. „Niets is zo druk als een congres. Ik denk dat we met de annulering het goede voorbeeld geven”, zei de president die nog maar enkele weken geleden zeer laconiek deed over de opmars van de pandemie in zijn land. „Het is een andere wereld en dat zal nog wel een poosje zo blijven”, verklaarde hij donderdag.

Tijdens de conventie in Florida zou Trump voorgedragen worden als presidentskandidaat voor de Republikeinse partij. Dat zal nu gebeuren tijdens een kleinere partijbijeenkomst van ongeveer een halve dag in Charlotte, North Carolina. In die plaats zou oorspronkelijk ook de hele conventie worden gehouden maar door de uitbraak van het virus in die staat besloten de Republikeinen het evenement naar Florida te verplaatsen omdat daar destijds nog weinig besmettingen waren.

In Florida zijn er echter intussen meer dan 390.000 besmettingen geteld en ruim 5.600 doden door de gevolgen van het coronavirus geregistreerd. Daarmee is de staat een van de zwaarst getroffen staten in de VS.

Het aantal besmettingen in de VS is inmiddels de vier miljoen gepasseerd, volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University. Vijftien dagen geleden waren dat er nog drie miljoen. Er zijn in de VS meer dan 140.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De conventie van de Democraten, die in Milwaukee in de staat Wisconsin gehouden zal worden, gaat vooralsnog wel door. Hoewel Wisconsin minder zwaar getroffen is dan Florida, zullen ook bij die conventie naar verwachting slechts driehonderd mensen aanwezig zijn, in plaats van de vooraf gehoopte 50.000.

Opiniepeilingen geven aan dat Trump achter ligt op zijn Democratische rivaal Joe Biden. Veel Amerikanen nemen Trump zijn zwalkende aanpak van de pandemie kwalijk.

