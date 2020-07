Redactie grootste onafhankelijke nieuwssite Hongarije stapt op

Zeventig redacteuren en medewerkers van Index.Hu, de grootste onafhankelijke nieuwssite van Hongarije, hebben vrijdag hun ontslag aangeboden bij de directie. Ze tonen zich solidair met voormalig hoofdredacteur Szabolcs Dull, die woensdag werd ontslagen door de nieuwe eigenaren van Index.

Onafhankelijke media hebben het moeilijk in Hongarije. Journalisten worden zwartgemaakt, advertenties geboycot. Zo knevel je de kritische pers in Midden-Europa.

Volgens officiële verklaringen is de hoofdredacteur ontslag aangezegd omdat hij „onvoldoende grip had op de redactie en de financiële situatie van Index”. Het gedwongen vertrek hing echter al in de lucht sinds de advertentieafdeling van Index in maart werd overgenomen door een uitgever met banden met de regering van premier Viktor Orbán.

De regering-Orbán ligt in binnen- en buitenland onder vuur om zijn restrictieve beleid ten aanzien van de Hongaarse media. Sinds zijn aantreden in 2010 zijn vrijwel alle media ingelijfd door een regeringsgezind mediaconglomeraat. Hongarije zakte sindsdien naar plek 89 op de wereldwijde persvrijheidsranglijst.

Onafhankelijkheid

Sinds het gedwongen vertrek van Dull is het volgens de redactieraad niet langer mogelijk om op onafhankelijke wijze journalistiek te bedrijven. Sinds zijn ontslag is onderhandeld met de uitgeverij, maar dat heeft volgens de redactie nergens toe geleid. „Er zijn twee voorwaarden voor onafhankelijkheid”, schrijven de journalisten. „Ge0en inmenging in onze kopij en ook niet in de bedrijfsstructuur. Het ontslag van Dull is een overduidelijke poging tot bemoeienis met onze redactie.” Index is goed voor bijna de helft van de online nieuwsconsumptie in Hongarije.

Op Youtube is te zien hoe de zeventig journalisten de redactievloer van Index in Boedapest verlaten. De overgebleven collega’s – bij Index werkten zo’n negentig mensen – zouden veelal verlof of vakantiedagen hebben opgenomen.