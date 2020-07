Op reis? Lees de lokale krant en neem de app

Dat telefoonmaatschappijen geen buitenlandse roamingkosten meer rekenen, konden veel Europeanen de laatste jaren al erg waarderen. Wie deze zomer besluit binnen de EU op reis te gaan, zal het helemaal prettig vinden. Vakantiegangers doen er goed aan plaatselijk coronanieuws goed te volgen, nu het virus hier en daar leidt tot regionale of lokale quarantainemaatregelen. De zomervakantie aangrijpen voor een zorgeloze digitale detox, lijkt anno 2020 minder verstandig.

In mei en juni begonnen EU-landen hun grenzen weer voor elkaar te openen. Vooral toeristische bestemmingen hoopten nog iets van het hoogseizoen te redden.

Deze week bleek dat het virus ook in de zomer prima gedijt. Allerlei landen troffen extra maatregelen. Van een mondkapjesplicht in Oostenrijk en België, een straatartiestenverbod in Amsterdam tot lokale lockdowns en discosluitingen in Spanje. Ook paste het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het advies voor Kroatië en Bulgarije aan van geel (oppassen) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Eerder deed het dat al voor enkele Spaanse en Portugese regio’s en steden.

Maar hoe blijft de toerist op de hoogte? Elke ochtend het ‘lokale sufferdje’ scoren voor nieuws over besmettingscurves en reproductiegetal R is een optie. Er is ook de ‘Reisapp’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die bijhoudt hoe elk land ter wereld ervoor staat. De applicatie stuurt ook pushberichten als een reisadvies verandert. Eveneens kan men zich aanmelden bij de ambassade, zodat die „weet dat u in het land bent”.

‘Code geel is geen groen’

Toen halverwege maart landen en zelfs hele continenten in enkele chaotische dagen op slot gingen, kwamen Nederlandse reizigers wereldwijd vast te zitten. Het kostte weken om iedereen te repatriëren en in zijn laatste coronapersconferentie, begin juni, stelde premier Rutte dat die redding eenmalig was. Nederlanders mochten ‘waakzaam’ door Europa gaan reizen, maar ook half juli staat nog geen enkel EU-land op groen (geen risico). En maande Rutte: „Code geel is geen groen.”

Vooralsnog zitten er geen Nederlanders vast, maar oplopende curves en daaropvolgende maatregelen kunnen leiden tot aanscherping van reisadviezen. Die zijn weliswaar niet bindend, maar hebben wél praktische gevolgen, vooral voor de dekking die reisverzekeraars bieden. Wie afreist naar een land dat op moment van vertrek al op oranje of rood staat, zal doorgaans geen corona-gerelateerde schade kunnen claimen. Dit is anders voor een land dat op geel staat, maar pas na aankomst van kleur verschiet. In dat geval adviseert Buitenlandse Zaken zo snel mogelijk terug naar huis te keren. Die kosten terugvragen bij de verzekering zal lastig worden. Touroperators adverteren al met „repatriëringsgarantie”.

Naast zulke financiële en verzekeringskwesties, moeten reizigers beseffen dat buitenlandse autoriteiten coronaregels strenger kunnen handhaven dan men in Nederland gewend is. De ‘intelligente lockdown’ van het kabinet-Rutte had een sterke Montessori-benadering: de overheid bood vertrouwen, in de hoop dat de burger verantwoordelijkheid toonde. In andere landen werden quarantaines strenger gehandhaafd, met inzet van politie, leger en hoge boetes.

Zo blijft Nederland ook achter wat betreft mondkapjes. In andere landen zijn deze in openbare ruimtes verplicht, hier vooralsnog alleen in het ov. De mondkapjesregels verschillen nogal binnen Europa, soms ook binnen landen. Zo was Spanje al een lappendeken aan regionale verkeersregels, met het mondkapje is dat niet anders. De noordwestelijke vissersregio Galicië, die deze maand een uitbraakje kende, voerde 17 juli een strikte draagplicht in: óók bij strandwandeling en terrasbezoek. Hiervan maakt de BZ-reisapp geen melding. Gelukkig is er de lokale pers, die in het decreet uitzonderingen vond. Mensen uit één huishouden hoeven geen mondkapje op, de rest mag hem aan tafel alleen even afdoen zodra ze een hapje nemen van hun pulpo a la gallega.

