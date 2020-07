Misdaadjournalist en huurmoordenaar zijn de vrienden van de pastor

Tussen de donkere beelden van moorden in de straten van San Pedro Sula, duikt ineens het reuzenhoofd van Scooby-Doo op. De blije striphond siert het springkussen dat straatpastor Daniel Pacheco opblaast om de kinderen van de achterbuurt te vermaken. Een teken van hoop in de meest gewelddadige stad van Honduras. De pastor laat ook een film zien. Dit doet hij altijd als er spanning is in een buurt: zo’n straatfeestje houdt de gangs weer even rustig.

Voor Behind the Blood (NPO 2) heeft jonge documentairemaker Loretta van der Horst drie opmerkelijke hoofdpersonen gevonden. Pastor Pacheco heeft een vriend die huurmoordenaar is. Deze Matathan zegt dat hij 120 mensen heeft vermoord; de eerste toen hij twaalf was. Een andere vriend is Orlin Castro, misdaadverslaggever. Wegens hun beroep zijn de mannen snel op de plaats delict en Van der Horst rijdt met hen mee.

Op El Salvador na heeft Honduras het hoogste moordcijfer ter wereld: dit jaar staat de teller op 56 moorden per 100.000 inwoners. De politie en het leger moorden en martelen mee. Daarnaast heb je veel armoede en corruptie. In 2018 kwamen de vluchtelingenkaravanen in het nieuws. Uit Honduras en omringende landen trokken duizenden vluchtelingen naar de VS. Trump deed alsof de invasie was begonnen. De stroom werd goeddeels door Mexico opgenomen. In Behind the Blood kun je zien waar deze mensen voor vluchten.

De Nederlands-Amerikaanse regisseur Van der Horst kent het gebied: ze heeft Puerto Ricaanse wortels, is in Honduras geboren, en heeft vaak in Latijns-Amerikaanse conflictgebieden gedraaid. Behind the Blood, die vorig jaar op het IDFA in première ging, is haar eerste lange documentaire. De grotendeels in duisternis en verwarring geschoten scènes brengen de straten van San Pedro Sula bedwelmend en beklemmend dichtbij. Je kunt het gevaar ruiken.

De pastor laat haar een leeg krot zien, waar een kleine bh op de grond ligt. Verkrachting van een 13-jarige, zegt hij. Later krijgen we nog een paar verhalen over hoe mensen worden doodgemarteld. Het is eigenlijk te gruwelijk allemaal. Maar de pastor zet door, dus de kijker blijft achter hem aan lopen. Het ergste is eigenlijk dat de moorden zo gewoon zijn geworden. Je ziet kinderen bij een lijk staan, ze zien het niet meer.

Ja, en hoe komt de pastor aan een huurmoordenaar als vriend? De geestelijke ziet het als zijn taak om er ook voor bendeleden te zijn. Zo kan hij hen geestelijk bijstaan en soms erger voorkomen. Hij droomt ervan vrede tussen de bendes te kunnen bewerkstelligen. Huurmoordenaar Matathan zegt steeds tegen de pastor dat hij wil stoppen. Vermoedelijk zal zijn bende dat niet tolereren.

Alle drie dromen ze van een beter leven. Wegens hun beroep lopen ze levensgevaar. Misdaadverslaggever Castro heeft al meerdere collega’s verloren. De pastor woont op de grens tussen de territoria van twee grote drugsbendes. Hij praat met allebei, en ook nog met de politie.

Na een aanslag – hij vermoedt van het leger – vlucht de pastor naar Los Angeles. Daar krijgt hij van Matathan een filmpje opgestuurd: een man wordt levend in stukken gehakt. Waarom stuurt hij dat? Stoer doen? Zat de hit man trouwens niet in de gevangenis? Het filmpje maakt duidelijk dat Matathan en de anderen graag dromen van een mooier leven, maar waarschijnlijker is dat ze er nooit levend uitkomen.

