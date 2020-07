Massagraf met 28 lichamen ontdekt in Soedan

Forensische experts hebben een massagraf ontdekt in Soedan met daarin de overblijfselen van 28 officieren, die na een couppoging in 1990 tegen toenmalig president Omar al-Bashir zouden zijn geëxecuteerd. Dat meldt persbureau Reuters. Een jaar voor de executies was Bashir zelf via een staatsgreep aan de macht gekomen.

De Soedanese dictator werd in 2019 door het leger uit zijn ambt gezet, nadat maandenlange massaprotesten het land hadden platgelegd. Bashir werd gearresteerd en een overgangsregering met daarin burgers en officieren namen het over. Deze week ging in de Soedanese hoofdstad Khartoem het proces tegen Bashir van start. De oud-president is aangeklaagd voor zijn rol in de staatsgreep van 1989 en kan, indien hij schuldig wordt verklaard, de doodstraf krijgen. In aanloop van dat proces zou Bashir ook ondervraagd zijn over de executies in 1990.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bashir. De voormalig dictator wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de regio Darfur in de periode 2003-2008. Bij het geweld van militairen en de Janjaweed-milities tegen etnische groepen onder de zwarte bevolking vielen volgens schattingen 300.000 doden en moesten 2,5 miljoen mensen vluchten.

Vorige maand werd er ten oosten van hoofdstad Khartoem ook al een massagraf gevonden, met daarin de lichamen van een groep studenten die in 1998 waren gedood toen ze onder de dienstplicht uit probeerden te komen.