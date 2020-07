Koerdische auteur Boochani krijgt asiel in Nieuw-Zeeland

De Koerdische journalist en dichter Behrouz Boochani heeft in Nieuw-Zeeland een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Het land heeft Boochani officieel de status als vluchteling toegekend, meldt de New Zealand Herald. Boochani werd wereldwijd bekend vanwege zijn vorig jaar verschenen autobiografische boek over de behandeling van asielzoekers in het Australische detentiecentrum op het eiland Manus.

Lees hier onze recensie van het boek van Boochani: Het helse leven op een Australisch vluchtelingeneiland

De inmiddels 37-jarige Boochani vluchtte in 2013 uit Iran. Via een boot vanuit Indonesië belandde hij op het beruchte eiland Manus, bij Papoea-Nieuw-Guinea. Daar zat hij zes jaar vast. Boochani verbleef sinds november 2019 in Nieuw-Zeeland. Hij ging naar Christchurch voor een schrijversfestival, waarvoor hij via hulporganisatie Amnesty International een visum kreeg dat een maand geldig was.

De bergen

De journalist schreef zijn boek No Friend But the Mountains vanuit het detentiecentrum via Whatsapp. Hij stuurde honderden berichten naar vertalers en redacteuren van een Australische uitgeverij, waar het werd gepubliceerd eind vorig jaar. Het boek is ook in het Nederlands verschenen.

Boochani won meerdere prijzen voor zijn boek, waaronder twee literaire prijzen in Australië: de Victorian Prize for Literature en de Victorian Premier’s Literary. Aan die prijzen was een geldbedrag van bijna 80.000 euro gekoppeld. Onlangs werd bekendgemaakt dat het boek wordt verfilmd.

Boochani mag nu een jaar lang in Nieuw-Zeeland blijven en werken, en kan aanspraak maken op een permanente verblijfsvergunning.