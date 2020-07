KLM discrimineerde vrouw met verzoek om elders te zitten

KLM heeft in mei vorig jaar een vliegtuigpassagier gediscrimineerd. Dat heeft het College van de Rechten van de Mens donderdag geoordeeld. Cabinepersoneel vroeg een vrouw om elders te gaan zitten, omdat een joods-orthodoxe man vanwege zijn geloof weigerde naast haar te zitten in het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij zou de vrouw op basis van haar geslacht hebben gediscrimineerd.

Het incident betrof de partner van Tweede Kamerlid van de SP Ronald van Raak. In het vliegtuig van Amsterdam naar New York weigerde een joods-orthodoxe man naast Van Raaks vrouw te zitten. Het personeel van KLM vroeg het koppel daarop elders in het toestel plaats te nemen, om zo snel mogelijk te kunnen opstijgen. Daarbij zou de joodse man niet gevraagd zijn ergens anders te zitten. Ook werd hij er niet op gewezen dat hij met zijn verzoek discrimineerde. Van Raak en zijn vrouw stapten gezamenlijk naar het College in oktober 2019.

Het cabinepersoneel had de joodse man eerst moeten vragen een andere plek te zoeken, aldus het College, omdat hij het eerste verzoek deed. Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij niet gezorgd voor „een discriminatievrije omgeving” tijdens de vlucht. Het College van de Rechten van de Mens mag geen straffen of sancties opleggen en de uitspraak heeft daarom geen directe gevolgen voor KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet geageerd op het oordeel.