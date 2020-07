Het mooiste offer

Human Rights Watch heeft een onderzoek gepubliceerd naar mishandeling van minderjarige atleten in Japan. Kennelijk is het daar gebruikelijk jonge sporters onder het geroffel van harde hand en bamboeslagen naar de top te begeleiden. In de jaren tachtig pleegde een 17-jarige speerwerpster zelfmoord. In haar afscheidsbrief stond: „Ik ben de klappen moe, ik ben het huilen moe.” In 2012 stapte een basketbalspeler van 17 uit het leven. In 2018 een volleyballer van dezelfde leeftijd. Wat in de muziek de ‘Club van 27’ is, zou in de sport die van 17 kunnen worden.

In het vooruitzicht van Tokio 2020, heeft de Japanse regering hervormingen doorgevoerd om mishandeling uit de sport te bannen, maar omdat er geen juridische sancties worden ingezet en trainers die gelinkt worden aan mishandeling nog steeds werkzaam zijn, heeft Human Rights Watch er weinig vertrouwen in. Bij hun online enquête gaven 425 Japanse kindatleten aan fysiek mishandeld te zijn.

In die stemming zette ik Athlete A aan, een Netflix-documentaire over de wereld van USA Gymnastics waar minderjarige meisjes massaal seksueel misbruikt werden. In een tijdbestek van tien jaar waren klachten over 54 trainers in een la geëindigd.

Onder dat beleid kon osteopaat Larry Nassar in zijn eentje meer dan 150 meisjes misbruiken. Hoewel volgens de wet de verdenking van misbruik onmiddellijk moet worden aangeven, dicteerden interne regels dat een klacht pas aan autoriteiten werd doorgegeven wanneer het slachtoffer, de ouders of een ooggetuige die had ondertekend. Maggie Nichols, tweede achter Simone Biles, leverde zo’n klacht. Het resultaat was dat ze naar haar plek in het olympisch team kon fluiten.

Alsof het niet schrijnend genoeg is dat topsportkinderen van Oost tot West mishandeld en misbruikt worden, zijn daar ook de verantwoordelijke volwassenen, zowel binnen de sportorganisatie als daarbuiten, die verblind door topsportsucces, het compleet laten afweten. Alles draait om resultaten, kinderen worden slechts een doel om die te bereiken.

De KNGU heeft ook naar Athlete A gekeken. Nu willen ze een onafhankelijk onderzoek laten doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in Nederland. Misschien was de KNGU net ingedut bij het fragment waarin de USA Gymnastics een onderzoek laat doen. De onderzoeker sprak drie meisjes en de resultaten verdwenen in de la bij de klachten.

In onafhankelijke onderzoeken waar de onderzochte zelf opdracht toe geeft, heb ik niet veel vertrouwen. Als ongewenste resultaten in laden kunnen verdwijnen, zouden dat afhankelijke onderzoeken moeten heten.

Het misbruik in de VS kwam aan het licht toen de Indianapolis Star over een trainer publiceerde die ondanks klachten bleef werken. De publicatie ontketende een regen telefoontjes op de redactie van inmiddels jonge vrouwen die misbruikt waren.

Inca’s en Azteken offerden kinderen aan de goden door ze voor dood achter te laten op de bergen. Ook Romeinen, Germanen en Oude Friezen offerden kleintjes. In de achtste eeuw zou Missionaris Wulfram er twee hebben gered die koning Radbod aan de vloed had willen schenken.

In wezen is niet veel veranderd, goden en duivels zijn vervangen door jury’s en uitslagen, kinderen worden niet meer geofferd voor goede oogsten of tegen overstromingen, maar wel voor titels en medailles.

Carolina Trujillo is schrijfster.