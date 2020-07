Trainer betuigt spijt van mishandeling turnsters

Turncoach Gerrit Beltman (64) erkent in een interview met het Noordhollands Dagblad van deze zaterdag dat hij zich jarenlang ernstig heeft misdragen ten opzichte van tal van jonge sportvrouwen.

Hij is de eerste trainer die publiekelijk spijt betuigt van fysieke mishandeling, manipulatie en andere vormen van psychische intimidatie van kwetsbare turnsters.

Een opvallende biecht in een tijd dat er wereldwijd steeds meer bekend wordt over ontoelaatbare praktijken van turncoaches. En een schuldbekentenis in een week dat de turnbond (KNGU) bekendmaakte een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport in Nederland.

Beltman, na Nederland, België en Canada nu nog werkzaam als turncoach in Singapore, wordt al jaren beschuldigd van zwaar intolerabel gedrag.

Veel aanklachten zijn in 2013 verzameld in het boek ‘De onvrije oefening’ van oud-turnsters Stasja Köhler en Simone Heitinga.

In het interview zegt Beltman zich diep te schamen voor zijn verleden, maar nu te zijn overgeschakeld op een mensvriendelijke werkwijze. Hij geeft als verklaring, dat hij obsessief succes najoeg en daarom turnsters niet als mensen, maar als gebruiksvoorwerpen behandelde.

