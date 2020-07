Goldman Sachs schikt voor 3,9 miljard dollar in 1MDB-zaak

Goldman Sachs heeft in de grote 1MDB-fraudezaak voor 3,9 miljard dollar (3,4 miljard euro) geschikt met het Maleisische ministerie van Financiën. De Amerikaanse zakenbank erkent dat twee voormalige medewerkers misstappen hebben begaan bij drie transacties, meldde het ministerie vrijdag. 2,5 miljard dollar wordt direct teruggestort, en nog eens 1,4 miljard wordt onttrokken uit bedrijfsmiddelen die met frauduleus verdiend geld zijn betaald.

Maleisië is al jaren bezig met het 1MDB-schandaal. De zaak draait om een investeringsfonds dat in 2009 werd opgezet door de voormalige premier Najib Razak. Formeel was het fonds bedoeld om buitenlandse investeerders naar het land te trekken, maar in de praktijk werden vooral miljardenschulden opgebouwd. Intussen vloeide wel gemeenschapsgeld weg naar diverse projecten uit de omgeving van Razak, die daar vaak vele miljoenen aan verdienden. Er werd onder meer geïnvesteerd in kunst, vastgoed en de film Wolf of Wall Street.

De schikking maakt het makkelijker om weggesluisd geld terug naar Maleisië te halen, zei de minister van Financiën Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz in een verklaring bij de bekendmaking van het nieuws. De bank, die tot nu toe schuld ontkende, heeft verder toegezegd een expert te betalen die kan helpen bij het terugvinden van middelen buiten Maleisië. Hiermee zijn alle openstaande aanklachten en claims van de baan, aldus het ministerie.

Dat de zaak nu niet voor de rechter gebracht zal worden, vereenvoudigt volgens de minister de afwikkeling. „Met deze schikking zullen we de gelden sneller terugkrijgen en worden we niet opgehouden door langdurige en dure rechtszaken en juridische procedures. Bovendien, benadrukt de minister, betaalt de bank in deze deal meer terug dan de bank in onderhandelingen met de vorige minister bereid was te betalen. Toen werd 1,75 miljard toegezegd.

4,5 miljard

Volgens de Maleisische regering is met deze deal nu vastgelegd dat er in totaal voor 4,5 miljard dollar wordt teruggestort in de staatskas. De rest van het geld komt via het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarmee eerder afspraken werden gemaakt. De zaken tegen een aantal andere verdachten en de zoektocht naar meer gelden wordt onverminderd voortgezet, benadrukken de autoriteiten. Eerder werd in Amerikaanse justitiestukken ook ING Bank genoemd. Er zou geld via rekeningen in Amsterdam gelopen zijn.

De zaak tegen de 66-jarige oud-premier Najib Razak is momenteel onder de rechter. Bij doorzoekingen in zes van zijn woningen werden duizenden ringen en halskettingen, honderden horloges en handtassen en omgerekend 25 miljoen euro cash in verschillende valuta gevonden. Razak wordt verdacht van 42 misdrijven, waaronder machtsmisbruik, witwassen en zelfverrijking. Op een groot aantal van die misdrijven staan gevangenisstraffen van vijftien jaar of langer.

Razak zegt onschuldig te zijn, en liep naar eigen zeggen in de val van de raadselachtige en puissant rijke zakenman Low Taek Jho. Ook hem willen de autoriteiten voor de rechter brengen, omdat hij als 1MDB-consultant het brein geweest zou zijn achter de illegale constructies waarmee het geld werd weggesluisd. Low Taek is al jaren spoorloos, maar laat via zijn advocaten op zijn website nog met enige regelmaat van zich horen. Zijn jacht Equanimity (gelijkmoedigheid) werd door de autoriteiten voor 126 miljoen dollar verkocht.