Frank de Boer per direct weg bij Atlanta United

Frank de Boer stopt per direct als trainer bij Atlanta United. Dat meldt de Amerikaanse club vrijdagavond. De Boer en Atlanta United hebben volgens het persbericht na onderling overleg besloten uit elkaar te gaan.

De Boer (50) was sinds eind 2018 in coach bij de topclub, die het jaar daarvoor nog landskampioen was geworden. Dat succes heeft De Boer nooit weten te evenaren, al won hij in het eerste seizoen twee kleinere prijzen. Bij het MLS is Back-toernooi in Orlando werd zijn team deze week uitgeschakeld nadat het alle groepswedstrijden had verloren. Ook De Boers assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk gaan per direct weg bij Atlanta United, alsmede video-analist Erwin Koenis.

De Boer heeft na zijn vertrek bij Ajax in 2016 - waarmee hij vier landstitels had gewonnen - weinig succes gehad als trainer. Bij Inter Milan werd hij in november 2016 al na een paar maanden ontslagen. Bij het Britse Crystal Palace verloor hij kort na zijn aantreden in de zomer van 2017 vier wedstrijden op rij en moest toen vertrekken. Jaap Stam bij FC Cincinnati is nu nog de enige Nederlandse trainer in de Major League Soccer.

