Folklore is Taylor Swifts meest coherente album tot nu toe

Pop Taylor Swift Folklore ●●●●●

‘Vrouwen in de schijnwerpers moeten zichzelf twintig keer vaker opnieuw uitvinden dan mannen”, zei Taylor Swift (30) in de afgelopen januari verschenen Netflix-documentaire Miss Americana. „Je moet wel. Na je vijfendertigste beland je als vrouwelijke entertainer in een olifantengraf.” Hoe weinig feministisch dit ook klinkt, met Folklore, haar achtste studioalbum, dat donderdagnacht als verrassing verscheen, is de megaster daar bijzonder goed in geslaagd. Zwenkte voorganger Lover (2019) nog te veel tussen genres, Folklore leunt zwaar op indierock en is haar meest coherente album tot nu toe. The National-gitarist Aaron Dessner tekende als producer op afstand voor 11 van de 16 nummers. Bon Iver zingt mee op ‘Exile’.

Normaal schrijft ze verhalen die real time gebeuren, alsof mensen haar dagboek lezen. Dat past in de tijdgeest, dat is altijd haar charme geweest. Maar in quarantaine heeft de megaster zichzelf ondergedompeld in introspectie, fantasy, sprookjes en het verleden. Het maakt de nummers niet minder eerlijk, integendeel.

Ver van gelikte dancepop

De minimale en goeddeels akoestische arrangementen zijn mijlenver verwijderd van Max Martins gelikte dancepop die zo voelbaar was op Lover. De elektronische invloeden zijn subtieler, de volle focus ligt op Swifts sterke songwriting op dit voor haar ‘alternatieve’ album. Beeldtaal en geluid zijn één. In de eerste video voor ‘Cardigan’, een liedje over een highschool-liefde, zien we Taylor Swift in witte linnen hemden de piano in kruipen in haar achttiende-eeuwse blokhut en eindigen in een bemost fantasy-landschap. Folklore echoot haar begindagen als countryzangeres (‘Illicit Tears’, ‘Mirrorball’) en tienerster die zingt over make-ups en break-ups (‘Betty’, ‘the1’). „Dit is het Folklore-filter”, zei Swift donderdag al op Instagram over dit album. „Want wie heeft er geen filter nodig met Sepiakleuren EN glitters?”