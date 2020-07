Duizenden mensen bijeen voor eerste vrijdaggebed Hagia Sofia

Duizenden Turken zijn vrijdag in de buurt van de Hagia Sofia in Istanbul bijeengekomen voor het islamitische vrijdaggebed. Het is de eerste gebedsdienst in de Hagia Sofia sinds het eeuwenoude gebouw twee weken geleden na een onderbreking van 86 jaar werd uitgeroepen tot moskee. Volgens internationale persbureaus zal president Recep Tayyip Erdogan de dienst rond twaalf uur ‘s middags bijwonen.

Niet alle geïnteresseerden passen in de Hagia Sofia zelf en hebben zich daarom in de historische wijk van de stad verzameld, waar ook de moskee staat. President Erdogan en vijfhonderd hoogwaardigheidsbekleders zullen wel in het gebouw aanwezig zijn voor de dienst.

De politie houdt toezicht op grote groepen mensen rond de Hagia Sofia. Op enkele plaatsen kunnen bezoekers door drukte niet alle coronamaatregelen in acht nemen, zoals het houden van voldoende afstand, melden persbureaus. Uit het hele land zouden Turken naar de hoofdstad zijn getrokken om het eerste vrijdaggebed mee te maken.

De Turkse Raad van State draaide een besluit terug uit 1934 om de Hagia Sofia te veranderen van een heiligdom in een museum. Direct daarop ondertekende president Erdogan een decreet om van het gebouw officieel een moskee te maken. Dit besluit dreigde een internationale crisis te veroorzaken: de Hagia Sofia heeft symbolische waarde voor een aantal christelijke landen, omdat het gebouw vanaf de oprichting in de zesde eeuw bijna duizend jaar een kathedraal was. Onder meer religieuze leiders in Griekenland en de Verenigde Staten bestempelden vrijdag als „een dag van rouw”.