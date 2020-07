Ook begrafenissen zijn wereldwijd aangepast in verband met het coronavirus. In Nederland gold bijvoorbeeld een beperkt aantal aanwezigen. Op begraafplaats Olifantsvlei in Soweto, in Zuid-Afrika, staan auto’s in de file op weg naar een begrafenis. Iedereen moet in de voertuigen blijven wachten totdat ze naar de plek mogen rijden waar hun dierbare, die door Covid-19 is overleden, zijn laatste rustplaats krijgt.

Foto Michele Spatari/AFP