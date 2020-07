China sluit Amerikaans consulaat in Chengdu

China sluit het Amerikaanse consulaat in de westelijke miljoenenstad Chengdu. De Chinese regering spreekt vrijdag volgens Reuters in een verklaring van een „legitiem en noodzakelijk antwoord” op de op het Amerikaanse besluit om het Chinese consulaat in Houston op te doeken. „Wij dringen er opnieuw bij de Verenigde Staten bij aan dat de Verenigde Staten dit verkeerde besluit onmiddellijk intrekken en de noodzakelijke voorwaarde te scheppen om de bilaterale verhoudingen weer op het juiste spoor te zetten.”

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump liet de Chinese autoriteiten dinsdag weten dat het consulaat in de staat Texas binnen drie dagen ontruimd moest worden. China zou het consulaat gebruiken om intellectueel eigendomsrecht te schenden door onder meer bevindingen uit (medisch) onderzoek te ontvreemden en persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers te verzamelen. Die beschuldigingen noemde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken eerder nog „boosaardige laster”. Het consulaat zou voor dit soort taken niet toegerust zijn en zich richten op „bilaterale vriendschap, samenwerking en wederzijds begrip”.

China kreeg woensdag 72 uur de tijd om het consulaat in Houston te sluiten. Kort daarna verschenen beelden online van mensen die op de binnenplaats papieren verbrandden. China maakte meteen bezwaar tegen het Amerikaanse besluit en waarschuwde dat de sluiting een tegenreactie zou veroorzaken.

De VS hebben in China vijf consulaten. Naast Chengdu zitten er diplomaten in Guangzhou, Shanghai, Shengyang en Wuhan. Daarnaast zit er nog een consulaat in Hongkong en een ambassade in Beijing. China heeft in de VS ook consulaten in New York, Chicago, San Francisco en Los Angeles. De ambassade is gevestigd in Washington DC.

De sluitingen van de consulaten volgen op een langere periode van verzuring tussen de twee landen. Er werden en worden conflicten uitgevochten over onder meer handel, cybermisdaad, mensenrechten, de situatie in Hongkong en spionage. Ook waren er botsingen over het coronavirus, die Trump enige tijd bleef omschrijven als het „China Virus”. Trump verweet de Wereldgezondheidsorganisatie te veel onder invloed van de regering in Beijing te staan. Om die reden wil hij de VS terugtrekken uit de organisatie.

Correctie (24 juli 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd per abuis gesproken over de Amerikaanse ambassade in Chengdu. Dat is hierboven aangepast.