Buch in de Bijzondere Bajes zoekt verheffing en stuit op corruptie

Benauwd kijkt Nicole Buch naar haar bord pasta. Zij moet het helemaal leegeten terwijl haar gastvrouw streng toeziet. Even voel je hoe intimiderend gastvrijheid kan zijn. Vooral als de gastvrouw van de maffia is.

Voor haar tv-programma Buch in de Bijzondere Bajes (SBS6) is de presentatrice op bezoek in de gevangenis van Rome. De maffiavrouwen, die daar op een aparte afdeling zitten, mogen zelf koken. Buch krijgt de pasta van Celeste Casamonica-Padra, een oudere dame die lid is van twee machtige Sinti-clans. Een soort padrona di tutti padrone dus. Als zo’n vrouw op je vork zit te kijken - dat kauwt niet lekker weg.

Buch merkt dat ze buiten de gevangenis gevolgd wordt. En tijdens een interview met een advocaat, wordt deze ‘toevallig’ vanuit de gevangenis gebeld door de boss van de Padra’s. De maffiavrouwen willen Buch gebruiken om zichzelf neer te zetten als onschuldig. Ze zijn veroordeeld op hun achternaam, zeggen ze. Ze zijn slechts „vrouw van, zus van, dochter van”.

Nadat tv-maker Menno Buch in 2014 overleed, nam zijn vrouw en producent Nicole Buch de presentatie van zijn gevangenisprogramma over. Nu is zij van RTL naar Talpa verhuisd voor een spin-off. Buch bezoekt buitenlandse gevangenissen waar de gedetineerden verrassend veel mogen. Meestal zit daar een verheffingsgedachte achter. In Uruguay mogen ze rugby spelen, in Georgië maken ze de hele dag muziek. Eén Georgische kwam in The Voice terecht en kreeg op het podium gratie van de minister van Justitie.

In deze eerste gevangenis gaat het echter niet om verheffing, maar om corruptie. De maffiavrouwen mogen veel meer dan gewone gedetineerden. Ze bakken taarten, hebben een sportzaal en een moestuin. Buch probeert buiten te achterhalen hoe het werkelijk zit met hun betrokkenheid. Een journalist legt uit dat de vrouwen in de clans vaak de touwtjes in handen hebben.

Onze Transgender Liefde

Het Limburgse echtpaar Louisa en Rowan heeft sinds 2014 een eigen realitysoap op vrouwenzender TLC. In Onze Transgender Liefde lieten ze ons delen in hun transitie, huwelijk, ivf, zwangerschap en de geboorte van hun zoon. Nu is het tijd voor een stapje omhoog op de ladder van de reality-tv: een eigen make-overprogramma. Ze gaan huizen schoonmaken van mensen die dat zelf niet kunnen. Louisa is ‘Gypsy’, wat volgens haar betekent dat ze de woonwagen altijd spic en span houdt: „Wij zijn geboren in de wagens dus we weten echt wel wat schoonmaken is.”

Als je ze zo bezig ziet, met hun overdreven kreten en kleurrijke kleding, doen ze denken aan realityduo Geer & Goor. Groot verschil is dat Louisa en Rowan overkomen als aardige mensen. Louisa is de extraverte, emotionele van de twee, Rowan is de zwijgende rots in de branding die zo liefdevol naar zijn vrouw kan kijken. Een heel traditioneel stel.

Hoewel ze geen hatelijkheden à la Gordon uiten, moet ik er niet aan denken dat die twee bij mij thuis zouden langskomen. Ze kraken namelijk je huis volledig af, met kreten vol afschuw. Louisa moet zelfs braken.

Dit is geen extreme make-over, maar een milde: niet alle meubels worden weggesmeten om plaats te maken voor een design-nachtmerrie. De weggehaalde commode uit de kinderkamer duikt later gewoon op als vouwtafel in de waskamer. En dat fornuis, sorry hoor, schoner dan dit kregen ze het niet. De slakken krijgen wel een nieuw terrarium, wat de bewoner tot tranen van dankbaarheid brengt.

Het is ook niet zo opgeklopt als andere hulp-tv. De hulpvragers krijgen niet meteen een beter leven voorgespiegeld. Louisa en Rowan maken alleen hun huis schoon. De rest moeten ze zelf doen.