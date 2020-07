Airbus zet ‘laatste stap’ tot oplossen handelsconflict met VS

Europese vliegtuigbouwer Airbus zegt vrijdag de „laatste stap” te hebben gezet om een zestien jaar slepend handelsconflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten tot een eind te brengen. Zowel de EU als de VS spanden zaken aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over illegale staatssteun voor respectievelijk Boeing en Airbus. De kwestie leidde ertoe dat de VS flinke importheffingen heeft ingevoerd op Europese producten.

De vliegtuigbouwer Airbus heeft nu met Frankrijk en Spanje afgesproken de steun om te vormen zodat deze wel aan de regels voldoet. Het stopzetten van de staatssteun betekent hoofdzakelijk dat Airbus hogere rentetarieven gaat betalen over leningen van het bedrijf bij de Franse en Spaanse overheden.

Op verzoek van de VS boog de WTO zich over de zaak en die oordeelde vorig jaar dat Airbus ongeoorloofde subsidie kreeg. De instantie concludeerde tevens dat de EU niet hard genoeg had opgetreden tegen de staatssteun en gaf de VS toestemming om voor 7,5 miljard dollar (6,4 miljard euro) aan importheffingen op te leggen aan producten uit de EU, waaronder Franse wijn, Ierse whiskey en Nederlandse kaas.

In reactie op het nieuws daalde donderdagochtend de rente op Duitse en Nederlandse staatsobligaties

De hervorming van de leningen komt kort nadat de regering van president Donald Trump heeft gedreigd nog meer strafheffingen in te voeren. EU-handelscommissaris Phil Hogan heeft de VS vrijdag opgeroepen om de importheffingen helemaal af te schaffen. „Ongegronde heffingen op Europese producten zijn niet acceptabel”, zei Hogan in een verklaring.

„Met deze laatste stap beschouwt Airbus zichzelf als volledig in overeenstemming met alle WTO-uitspraken”, schrijft het bedrijf. „Deze aanpassingen tonen aan dat Airbus er alles aan heeft gedaan om een oplossing te vinden.” De leningen zijn onder andere bedoeld om het ontwikkelen van een nieuwe toestellen in de A350-reeks - de Europese tegenhanger van de passagiersvliegtuigen van het type Boeing 787.

De zaak die de EU aanspande gaat om Airbus’ Amerikaanse rivaal Boeing. Die vliegtuigbouwer zou op zijn beurt weer ongeoorloofde staatssteun ontvangen van de VS. Als Europa daarin gelijk krijgt, kan dat handelsblok weer strafheffingen opleggen aan Amerikaanse producten. Die zaak ligt nu nog voor de WTO.