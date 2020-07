Worstenbroodjes: immaterieel erfgoed

Zeg je Brabant, zeg je worstenbroodjes. Vroeger werden deze zachte witte broodjes met gehaktvulling alleen op speciale dagen gegeten: na de nachtmis op kerstavond, met Pasen, Oud en Nieuw, bij een eerste communie, bij begrafenissen, op de kermis en uiteraard met carnaval. Maar een beetje Brabander lust ze tegenwoordig het hele jaar door. De broodjes zijn in 2016 zelfs opgenomen op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed, een lijst waarop bijvoorbeeld ook de Groningse eierbal, de Goudse stroopwafel, de Tielsche kermiskoek en, sinds 1 juli dit jaar, het Chinees-Indische restaurant staan.

Wanneer het worstenbroodje precies is uitgevonden, is niet bekend. Maar over de oorsprong wordt meestal gezegd dat het óf een manier was om vlees langer houdbaar te maken, óf dat het simpelweg een armeluisversie was van het saucijzenbroodje – brooddeeg is immers goedkoper dan bladerdeeg. Feit is in elk geval dat de vullingen van deze twee lekkernijen verdacht veel op elkaar lijken. En het broodje zelf lijkt dan weer als twee druppels water op het Zeeuwse palingbroodje.

Sinds 1995 wordt ieder jaar een wedstrijd georganiseerd getiteld ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’, waarbij er een winnaar wordt gekozen in drie categorieën: bakkers en slagers, thuisbakkers en studenten. Hoewel er dus al 25 jaar keer 3 aan winnende worstenbroodjes in omloop zijn, wist ik meteen aan wie ik een recept zou vragen. Zeg je Brabants gebak, dan kom je immers linea recta uit bij Robèrt van Beckhoven, meesterbakker en altijd goedgeluimd en mild gestemd jurylid van het televisieprogramma Heel Holland Bakt.

Bijzonder aan de worstenbroodjes van Robèrt is dat hij soezenbeslag door het gehakt mengt. Dat lijkt voor een eenvoudige thuisbakker wellicht overdreven professionelebakkersgedoe, maar het is echt de moeite waard. Het geeft de vulling een enorm bevredigende smeuïgheid.

Om een beetje gelijkmatige broodjes te krijgen – wie weleens HHB kijkt weet van de ‘technische opdracht’ hoe belangrijk Robèrt dat vindt – raad ik aan een weegschaal te hanteren bij het verdelen van zowel het deeg als het gehaktmengsel.

Ik had toen ik de broodjes onlangs bakte 880 gram deeg, en maakte daar dus bolletjes van 44 gram van. Van 700 g gehaktvulling maakte ik worstjes van 35 gram. Ze werden supermooi en even waande ik me meesterbakker van de week.