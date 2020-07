Voor wie dichtvrees heeft

Poëzie blijft een gek genre. Ieder jaar is de Nacht van de Poëzie uitverkocht en gedichten worden opgenomen in het straatbeeld, in talkshows en op festivals. Bij uitvaarten lezen we dichtkunst voor en ook songteksten schreeuwen we luidkeels mee.

Maar zelf een bundel openslaan – ho maar. Poëzie heeft het imago moeilijk te zijn en veel lezers beginnen er daarom überhaupt niet aan.

Of dat terecht is, is voer voor een ander stuk. Voor wie de drempel zich aan dichtkunst te wagen als hoog ervaart, biedt de bloemlezing uitkomst. Het heeft alles voor de lezer met dichtvrees: het geeft een breed overzicht waarin je zelf kunt ontdekken welke stijlen en dichters jouw smaak zijn. Wanneer je één bepaalde schrijver steeds knikkend leest, probeer dan eens een bundel. Laat je niet ontmoedigen wanneer je iets niet begrijpt: daar houden zelfs poëzieveteranen last van.

Mocht je in een bepaald thema willen duiken: er bestaan collecties kinderpoëzie, hekeldichten en light verse, gedichten over bomen, bier en – uiteraard – liefde en verlies en compilaties dichtsels van zowel vluchtelingen als dictators. Voor wie het breder zoekt: veel anthologieën richten zich op een bepaald land of periode: zoals de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw.

Nog een voordeel: mocht je geraakt worden door een oudere, inmiddels overleden dichter, zijn diens verzamelde werken vaak inmiddels te koop voor een paar tientjes.

Begin hiermee

Wie wat hulp kan gebruiken om poëzie te begrijpen, neme Olijven moet je leren lezen van Ellen Deckwitz. Vervolgens biedt De Nederlandse poëzie van de 20e en 21e eeuw van Ilja Leonard Pfeiffer een breed overzicht van de beste Nederlandstalige poëzie van de afgelopen 120 jaar. Het is een waardige opvolger van de Dikke Komrij. In plaats van zelf lezen kun je ook acht eeuwen poëzie voorgelezen krijgen van de Middeleeuwen tot de jaren vijftig door oud-Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr in de cd-set Hier komt de poëzie! Een andere internationaal georiënteerde parel is het onorigineel getitelde De mooiste gedichten van de wereld waarin Nederlandstalige poëten hun favoriete voordrachten van Poetry International uitlichten.

Olijven moet je leren lezen, Ellen Deckwitz, Atlas Contact, 160 blz., 18,50 euro

De Nederlandse poëzie van de 20e en 21e eeuw, Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus. 1.434 blz, 29,99 euro

De mooiste gedichten van de wereld, Poetry International, Uitgeverij Podium, 157 blz, 22,50 euro