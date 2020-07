Vakbeurzen blijken achilleshiel van RELX in coronacrisis

Voor de vier divisies van RELX is 2020 tot nu toe als het vaste ritje van een clubje racefietsers. Drie gaan ongelofelijk snel en halen hun schouders op bij een gigantische storm die passeert. Ze zijn zelfs op weg een recordtijd te vestigen. Maar ééntje moet per se stoppen om te schuilen – en haalt zo de snelheid omlaag.

Donderdag maakte RELX, het voormalige Reed Elsevier, bekend dat de omzet in 2020 tot nu toe 12 procent lager ligt dan een jaar eerder, op 3,5 miljard pond (3,8 miljard euro). Die daling komt volledig voor rekening van de vakbeurzendivisie, die door de coronacrisis praktisch stilligt. De tak draaide 128 miljoen euro verlies, nadat meer dan 220 van de ruim 300 geplande evenementen werden geannuleerd of uitgesteld.

De andere takken van de onderneming, waaronder de Amsterdamse academische uitgeverij Elsevier en verschillende data-analysedivisies, wisten een paar procentjes te groeien. Deze divisies zijn verantwoordelijk voor 85 procent van de omzet en draaien grotendeels op abonnementsmodellen, waardoor de inkomsten doorliepen.

Voor het Britse bedrijf, dat tot twee jaar geleden Brits-Nederlands was en nog altijd een van de grootste bedrijven is aan de Amsterdamse beurs, zijn het ongekende ontwikkelingen. De onderneming (33.000 werknemers) staat bekend als stabiel groeiend beursfonds, met discipline geleid door de vrijwel onzichtbare Zweed Erik Engström. Jaarresultaten zijn vaak tot op het procent van tevoren uit te tekenen: 4 procent omzetgroei, 6 procent winstgroei en 7 procent winst per aandeel. Samen met de wat lastig te definiëren activiteiten bezorgt het RELX een wat slaapverwekkend imago – maar beleggers smullen ervan.

Goed geld

Nu blijkt het concern met de vakbeurzentak toch een kwetsbare plek te hebben. De divisie past al jaren wat slecht bij de rest van het bedrijf. Ze komt voort uit de talloze vakbladen die Reed Elsevier in bezit had. Maar terwijl dat bedrijf zich het afgelopen decennium onder druk van internet succesvol omvormde van papieren uitgever – honderden titels als De Boerderij en Elsevier Weekblad gingen de deur uit – tot digitaal data-analysebedrijf, mochten de vakbeurzen blijven.

Sommige analisten en beleggers plaatsen daar al langer vraagtekens bij. De beurzentak is veel cyclischer dan de rest van het bedrijf, en welke synergievoordelen zijn er nu precies? De Australiër Colin Morrison, nu gepensioneerd maar eerder baas van deze divisie, stuurt via zijn blog al jaren berichten de wereld in dat RELX niet anders kan dan de divisie op termijn verkopen. Dat ze begin 2019 nog een grote overname deed, van 200 miljoen pond, doet daar volgens hem niets aan af.

Toch nam de kritiek nooit écht grote vormen aan. Dat kwam met name doordat vakbeurzen, of ze nu over de Russische zwembadmarkt gaan of over lhbti-toerisme, simpelweg goed geld opleveren. De marges liggen er normaliter rond de 33 procent, wat bij de rest van RELX ook gebruikelijk is. En echt veel aandacht van het concernmanagement vraagt de beurzentak ook niet: die opereert doorgaans tamelijk zelfstandig. In 2018 benadrukte financieel topman van RELX Nick Luff in NRC dat zijn bedrijf „graag” eigenaar bleef van de divisie.

Ook nu die in de problemen zit, zal verkoop er niet snel van komen, denkt analist Konrad Zomer van ABN Amro. „Je gaat er nu geen koper voor vinden, want de waarde is ontzettend laag. En als er nu een verkoopgerucht zou komen, gaat die waarde nog eens door de helft. Dan denkt iedereen: het gaat dus nog slechter dan we denken.” RELX moet er nu gewoon even „doorheen”, denkt Zomer. „En dat is zuur.”

Beleggers hielden al rekening met slechte resultaten, maar leken donderdagochtend toch een beetje te schrikken. Het aandeel verloor rond de 3 procent op de beurzen van Londen en Amsterdam.

Analist Zomer: „RELX is op de beurs geliefd vanwege de saaiheid en de voorspelbaarheid. Maar dat is nu duidelijk anders, en die twee dingen komen het volgende kwartaal ook niet zomaar terug.”