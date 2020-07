Unilever houdt stand in ‘meest uitdagende omstandigheden ooit’

Met meer dan vierhonderd verschillende merken en vele duizenden producten heeft levensmiddelenfabrikant Unilever eigenlijk elk kwartaal wel te maken met successen en teleurstellingen. Is het uitzonderlijk warm dan doen de ijsjes van Ola en Ben & Jerry’s het goed, maar verkopen de rookworsten van Unox aanzienlijk minder goed. In de omzetcijfers van het van oorsprong Brits-Nederlandse concern zijn die lang niet altijd zichtbaar: vaak heffen de twee uitersten elkaar redelijk op.

In de cijfers over de eerste zes maanden van 2020, waarin bedrijven over de hele wereld te maken kregen met de coronapandemie, is dat eigenlijk niet anders. De omzet slonk weliswaar met 1,6 procent naar 25,7 miljard euro, maar die terugval was eigenlijk louter het gevolg van ongunstige wisselkoersen. De ‘onderliggende’ omzet bleef nagenoeg gelijk.

Veranderend gedrag

Pas bij nadere inspectie blijkt dat Unilever wel degelijk flink getroffen is door de wereldwijde corona-uitbraak. Zo leidde het veranderende gedrag van consumenten tot stevige verschuivingen binnen productgroepen. Ook tussen de regio’s zitten grote verschillen. Topman Alan Jope bestempelde de pandemie in een toelichting tegenover journalisten zelfs als „de meest uitdagende omstandigheden die we ooit hebben gezien”. Volgens hem heeft zijn bedrijf daarin „veerkracht” getoond. „We hebben ons goed aangepast aan de veranderende vraag.”

Van schoonmaakproducten steeg de verkoop met 20 procent, omdat consumenten meer zijn gaan schoonmaken

Een voorbeeld is volgens Jope de grote behoefte aan producten voor de persoonlijke hygiëne, zoals vloeibare handzeep en handgels. De vraag daarnaar groeide de afgelopen maanden met 17 procent op jaarbasis, wat voor Unilever aanleiding was om de productie fors te verhogen. Andere merken in de bedrijfstak persoonlijke verzorging werden daarentegen getroffen. Doordat veel mensen aan huis gebonden waren, ging de verkoop van deodorant bijvoorbeeld omlaag, aldus Jope.

Dip in horeca-ijs

Iets vergelijkbaars zag Unilever in zijn voedingsdivisie, waar de onderliggende omzet met 1,7 procent daalde. Doordat cafés en restaurants in veel landen gedwongen werden te sluiten, nam de verkoop van ijs in de horeca met bijna 30 procent af. De sauzen en soepen van Knorr en Hellman’s werden daarentegen juist veel meer verkocht. Ook de schoonmaakproducten van Cif kregen van topman Jope een aparte vermelding. Daarvan steeg de verkoop met 20 procent, omdat consumenten meer zijn gaan schoonmaken.

Hoewel in veel landen de winkels en horeca nu weer open zijn, waakt de Unilever-topman voor te veel optimisme. „Een wereldwijde recessie is inmiddels begonnen. De werkloosheid neemt toe, mensen zullen meer gaan sparen. [...] Maar in het eerste halfjaar hebben we heel goed gereageerd op alle uitdagingen. Ik verwacht dat we dat ook de rest van het jaar doen.”