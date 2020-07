Unilever gaat grootste deel theetak afsplitsen

Unilever gaat het grootste deel van zijn theedivisie afsplitsen. Het Brits-Nederlandse voedings- en levensmiddelenconcern heeft dat donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Onder de thee-afdeling van Unilever valt onder meer het merk Lipton.

Het besluit van Unilever komt niet onverwacht. De theedivisie heeft het al jaren moeilijk omdat consumenten steeds meer overstappen van zwarte thee naar vruchten- en kruidenthee. Zwarte thee is goed voor tweederde van de omzet van de theetak.

De onderdelen die Unilever gaat afsplitsen, hadden volgens het concern in 2019 een omzet van 2 miljard euro. De scheiding moet eind 2021 voltooid zijn. Thee verdwijnt niet volledig uit het portefeuille van Unilever: het bedrijf blijft actief in de sector in India en Indonesië. Daar gaat het nog wel goed met de theeverkoop. Ook houdt Unilever zijn belang in Lipton-ijsthee.

‘Gekkenwerk’

Begin dit jaar kondigde Unilever al aan zich te gaan bezinnen op de toekomst van zijn thee-activiteiten. „Het is gekkenwerk om telkens hetzelfde te blijven doen en dan een ander resultaat te verwachten. We proberen nu al tien jaar zonder succes groei in onze thee-business te brengen”, zei topman Alan Jope toen.

Over eventuele gegadigden om de theedivisie over te nemen, zegt Unilever niets. Persbureau Bloomberg meldde vorige maand echter dat er al interesse zou zijn uit verschillende hoeken. Het zou gaan om grote Amerikaanse investeerders als Bain Capital, Blackstone en KKR.