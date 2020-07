Mondkapjesplicht? De Tweede Kamer vindt het ‘nog te vroeg’

De Tweede Kamer staat nog niet direct te springen om mondkapjes buitenshuis te verplichten en om mensen met corona te verplichten in quarantaine te gaan, zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam woensdagavond in Nieuwsuur voorstelde. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende fracties.

Tweede Kamerlid Hayke Veldman van de VVD zegt de zorgen van Aboutaleb te snappen, ook hij ziet dat mensen die besmet zijn toch naar buiten gaan. „Wie klachten heeft en in afwachting is van een test én wie positief getest is, moet twee weken thuisblijven. Dat is nu een vrijwillige, maar wel een indringende oproep. Verplichte quarantaine is nogal een stevige vrijheidsbeperkende maatregel, die kun je niet zomaar invoeren. Hoe ga je dat handhaven? Je kunt moeilijk bij iedere besmette Nederlander een politieagent voor de deur zetten.”

Over een verplichting om in de openbare ruimte een mondkapje te dragen, aarzelt de VVD. „Ik zeg niet dat we nooit die stap zullen zetten. Als het nuttig en noodzakelijk is, dan moet het misschien ook op andere terreinen dan in het openbaar vervoer”, aldus Veldman. „Maar wij willen voorkomen dat we schijnveiligheid creëren. Dat we het niet uit gemakzucht doen, met het idee van: dan is het veilig. Want dat is gewoon niet zo.”

‘Alle opties openhouden’

Joba van den Berg, CDA-Kamerlid, vindt het „nu echt te vroeg” voor een mondkapjesplicht. „Afstand houden is het meest effectief. En het leven is gewoon leuker als je niet steeds met een mondkapje op hoeft te lopen.” Maar misschien is er op den duur geen ontkomen aan, beaamt Van den Berg, als mensen massaal de 1,5 meter afstand negeren. „Je moet alle opties openhouden.”

Het CDA steunt een onderzoek naar verplichte thuisquarantaine voor mensen die positief getest zijn én hun huisgenoten. „Ik zeg niet dat we het morgen moeten invoeren, maar ik ben wel voor een onderzoek.”

Ook de ChristenUnie vindt het „nog te vroeg” voor een mondkapjesplicht. „Maar we sluiten niets uit. Zeker gezien de richtlijnen in de landen om ons heen en gezien het soms onvoorzichtige gedrag van veel mensen”, zegt Carla Dik-Faber. Net als de VVD wijst ze erop dat het dragen van een mondkapje ook onvoorzichtig gedrag in de hand kan werken. „Dat is wel iets om rekening mee te houden.”

D66-Kamerlid Antje Diertens laat weten dat haar partij de situatie „zorgelijk” vindt en dat maatregelen strakker moeten worden opgevolgd. „Mondkapjes kunnen daarbij misschien helpen maar wij blijven vooral wijzen op 1,5 meter afstand houden, handen wassen, et cetera.”

Nieuw OMT-advies

De linkse oppositiepartijen PvdA en SP daarentegen willen dat het kabinet een nieuw advies van het Outbreak Management Team aanvraagt over het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte. SP’er Maarten Hijink twittert: „Dus gebruik van mondkapjes is niet te handhaven maar de 1,5-meter regel wel?” In een toelichting zegt hij: „Je moet toch weten waarom wij anders handelen dan bijvoorbeeld Duitsland. Hoe kan het dat ze daar een heel andere afweging maken? En waarom zouden 1,5 meter afstand houden en mondkapjes op drukke plekken niet samen kunnen gaan?”

Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidregio’s liet donderdagochtend al weten een mondkapjesplicht nu onverstandig te vinden, omdat mensen met mondkapje minder geneigd zouden zijn afstand te houden.