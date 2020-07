Mike Tyson (53) keert eenmalig terug in de ring

Voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten Mike Tyson (54) maakt een eenmalige comeback als bokser. Donderdag kondigde hij aan op 12 september een partij te zullen vechten tegen oud-bokser Roy Jones Jr. (54). Het duo stapt in de ring tijdens een commercieel evenement van Triller, een Amerikaans platform voor sociale media en muziekstreaming.

Tyson zette in 2005 na 58 gevechten een punt achter zijn professionele carrière. Vijftig van die partijen won hij, waarvan 44 keer door zijn tegenstander knockout te slaan. In 1986 werd hij op twintigjarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten van boksbond WBC. Een jaar later won hij bij de bonden WBA en IBF dezelfde titel en werd hij zo de eerste bokser ooit die bij alle drie de grote boksbonden in de Verenigde Staten wereldkampioen werd.

Even berucht als Mike Tyson binnen de boksring was, was hij daarbuiten. In 1992 werd hij veroordeeld voor verkrachting en zat hij een celstraf van drie jaar uit. Nadat hij terugkeerde in het profboksen, beet hij in 1997 tijdens een partij tegen zijn rivaal Evander Holyfield een stukje van diens oor af. Nadat Tyson in 2005 stopte met boksen, kwam hij in het nieuws in verband met drank- en drugsverslavingen.

In het gevecht over acht rondes zal het hard tegen hard gaan, belooft Tyson aan roddelwebsite TMZ: „iedereen die me kent, weet dat ik maar op één manier kan vechten.” Het prijzengeld, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt, belooft Tyson aan goede doelen te zullen schenken. Tyson zegt dat zijn leven tegenwoordig volledig in het teken staat van andere mensen helpen.