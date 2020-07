Mijnwerk veroorzaakt sinkhole in woonwijk Kerkrade

Tijdens werkzaamheden aan een verouderde mijnschacht in Kerkrade is donderdag een wegverzakking ontstaan; ook wel een sinkhole. Zo’n tachtig bewoners van de Franciscanerstraat brengen de nacht van donderdag op vrijdag daarom elders door.

Donderdagmiddag is rond de klok van 17.00 uur begonnen met het opvullen van het gat, dat een diameter van ongeveer tien meter heeft en ruim een meter diep is. Als noodoplossing wordt het gat nu gevuld met een mengsel van zand en cement, legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg uit. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de nutsvoorzieningen in de omgeving afgesloten. Dat zullen ze tot zeker vrijdagochtend nog blijven.

De straat blijft zo lang afgezet. De gemeente probeert buurtbewoners tot die tijd bij vrienden en familie te plaatsen. Als dat niet lukt, krijgen zij een hotelovernachting aangeboden. Er waren donderdagmiddag nog geen schademeldingen gedaan bij de gemeente of Veiligheidsregio, zegt de woordvoerder.

De gemeente Kerkrade is al langer bezig met het saneren van oude mijnschachten in de omgeving. Normaal gesproken veilig werk dat vaker en zonder problemen voor omwonenden gebeurt, zegt wethouder Dion Schneider tegen 1Limburg.