Meer Nederlandse uitgaven bij EU-webwinkels in eerste kwartaal

Nederlandse consumenten hebben in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 19 procent meer besteed bij Europese webwinkels dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt deze vrijdag dat Nederlanders in het eerste kwartaal van 2020 480 miljoen euro uitgaven via buitenlandse onlinewinkels binnen de Europese Unie. Een jaar eerder werd in de eerste drie maanden nog 404 miljoen euro uitgegeven.

Ook in Nederland doen de winkels het goed. De onlineverkoop bij Nederlandse webwinkels groeide in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 20 procent. De totale omzet van de detailhandel nam in die periode in Nederland met bijna 4 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Vooral de omzet van zogenoemde multichannelers, bedrijven die zowel online als via een fysieke winkel producten verkopen, groeide met ruim 22 procent flink.

Het onderzoek naar de onlinebestedingen in de maanden april, mei en juni, toen in veel landen strenge lockdownmaatregelen van kracht waren, loopt nog. Eind april stelde onderzoeksbureau GfK wel al dat de online uitgaven in de eerste zes weken na de coronauitbraak in Nederland met meer dan de helft waren toegenomen ten opzichte van dezelfde weken een jaar eerder. Vooral elektronische apparaten en doe-het-zelfspullen deden het bij online webwinkels goed.

Aankopen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels zijn volgens het CBS maar een klein onderdeel van het totaal aantal uitgaven. In 2018 ging het om minder dan 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet.