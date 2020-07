LTO staakt gesprekken met ministerie over veevoermaatregel

Brancheorganisatie LTO Nederland staakt de gesprekken met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de veevoermaatregel van minister Carola Schouten (CU), die voorschrijft dat boeren hun koeien eiwitarmer voedsel gaan geven zodat het vee minder stikstof uitstoot. Verder praten is „zinloos”, zegt de LTO in een verklaring, zolang het alternatieve plan van de land- en tuinbouwsector door de minister als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld.

Volgens de brancheorganisatie moeten er „nu eerst stappen richting de sector” worden gezet om „het vertrouwen te herstellen”. Ook de organisatie NAJK voor jonge agrariërs is uit het overleg gestapt. „Alle demonstraties, juridische procedures en lobbyinzet ten spijt wordt er door het ministerie onvoldoende ruimte gegeven aan het gepresenteerde alternatief dat een betere situatie voor boeren moet opleveren”, schrijven Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland, en Andre Arfman, voorzitter van het NAJK, in een brief aan de Tweede Kamer.

LTO wil nu dat de gevolgen van de veevoermaatregel en van het alternatieve plan van de sector sneller doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Er zou nu niet genoeg tijd zijn tussen de invoering van de maatregel op 1 september en de resultaten van het PBL-onderzoek dat eind augustus verwacht wordt.

Wekenlange protesten

De geplande maatregel leidt al weken tot hevige protesten van boeren, die vinden dat de nieuwe voedselvoorschriften schadelijk zijn voor hun dieren. Woensdag kwamen de boeren massaal bijeen in de buurt van het RIVM in Bilthoven om te protesteren tegen het stikstofbeleid. De weg tussen Utrecht, De Bilt en Bilthoven werd afgesloten omdat er honderden auto’s op de weg stonden. Het was de boeren verboden met landbouwvoertuigen naar De Bilt te komen, dus riep actiegroep Farmers Defence Force op om met de auto te komen. Het protest verliep uiteindelijk relatief rustig. Eerder werden grote demonstraties gehouden in onder meer Den Haag, waar wel boeren met tractoren op af kwamen.

Het ministerie heeft de maatregel aangekondigd met als doel de stikstofuitstoot van de veehouderij te verlagen. Vorig jaar oordeelde de Raad van State in haar stikstofuitspraak dat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten. Als gevolg kwam een groot deel van de bouw stil te liggen. Om de bouwsector nu weer op gang te brengen, wil minister Schouten de stikstofuitstoot elders, in de veehouderij, compenseren.