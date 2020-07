Lening banken aan Wirecard zijn ‘hoogstwaarschijnlijk kwijt’

Banken die afgelopen jaren leningen hebben verstrekt aan het van boekhoudfraude verdachte Duitse fintechbedrijf Wirecard, zijn dat geld „hoogstwaarschijnlijk kwijt”. Dat heeft een Duits openbaar aanklager woensdag verklaard. Het zou betekenen dat ING en ABN Amro allebei voor zo’n 180 tot 200 miljoen euro aan krediet moeten afschrijven.

In totaal hebben banken en investeerders voor zo’n 3,2 miljard euro in Wirecard gestoken. Het bedrijf heeft een kredietlijn van 1,75 miljard euro bij een consortium van vijftien banken, waaronder ING en ABN Amro. De Nederlandse banken staan elk voor 200 miljoen euro garant. Daarvan zou volgens persbureau Bloomberg 90 procent zijn opgenomen.

Of de banken van plan zijn af te schrijven op de leningen, willen ze in een reactie tegen NRC niet zeggen. ING begeleidde vorig jaar samen met enkele andere banken tevens een uitgifte van bedrijfsobligaties ter waarde van 500 miljoen euro. Ook ABN Amro speelde een rol bij deze uitgifte.

Half juni bleek dat er zo’n 2 miljard euro verdwenen is van de balans van Wirecard. Geld dat „waarschijnlijk nooit heeft bestaan”, zo gaf het bedrijf toe. Topman Markus Braun kondigde daarop zijn vertrek aan. Enkele dagen later werd hij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij fraude. Na het betalen van een borgsom van 5 miljoen euro kwam hij weer vrij.

Kroongetuige

Woensdag werd bekend dat Braun opnieuw is gearresteerd. De Duitse autoriteiten verdenken hem nu van boekhoudfraude die tot tenminste 2015 teruggaat. Ook een voormalig financieel directeur en het hoofd accounting zijn opgepakt. Dat gebeurde nadat een eerder opgepakte verdachte bereid bleek als kroongetuige mee te werken aan het onderzoek. Met de informatie van deze getuige is het onderzoek flink uitgebreid.

De verdachten zouden ermee hebben ingestemd dat inkomsten hoger werden voorgesteld dan ze daadwerkelijk waren. Het bedrijf kwam zo op investeerders financieel gezonder over dan het in de praktijk was.

Toen dit vorige maand uitkwam, vroeg Wirecard meteen uitstel van betaling aan. Volgens de aanklager zijn banken en investeerders „door de insolventie van Wirecard de leningen hoogstwaarschijnlijk kwijt”. Beleggersvereniging VEB onderzoekt of er een vergoeding te claimen valt bij ING en ABN Amro. Zij zouden hun voorwerk niet goed genoeg hebben gedaan bij de uitgifte van de bedrijfsobligaties.

Woensdag bleek dat ambtenaren rond bondskanselier Angela Merkel al in september 2019 op de hoogte waren van mogelijke fraude. Toch promootte ze Wirecard bij een staatsbezoek aan China, een markt waartoe de fintechonderneming toegang wilde. Minister van Financiën Olaf Scholz was al in februari vorig jaar op de hoogte van de mogelijke misstanden.