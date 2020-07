Van mijn moeder krijg ik een fles rode wijn mee die in haar krant uitstekend is besproken. Hij zou smaken „alsof er twee jonge honden tegen je opspringen”. Ik besluit een lekker glaasje in te schenken.

Voor mijn geliefde schenk ik een 0.0-biertje in, want die verdraagt alcohol op dit moment slecht. We heffen het glas en ik geniet van mijn eerste slok: inderdaad heerlijk.

„Hoe smaakt jouw nul-punt-nulletje?” vraag ik.

Mijn lief kijkt chagrijnig: „Alsof er twee oude honden tegen me aan zeiken.”

