Forse terugval overslag in haven Rotterdam

Door de coronacrisis is de overslag van de Rotterdamse haven in de eerste helft van 2020 met 9,1 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Havendirecteur Allard Castelein spreekt van een „sterke terugval” in de overslag, die “grotendeels” het gevolg is van de pandemie. Dat zei hij donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers in het hoofdkantoor van het havenbedrijf aan de Rotterdamse Wilhelminapier.

De pessimistische voorspelling die het Rotterdamse havenbedrijf in april deed, is echter niet uitgekomen. Toen rekende het voor het tweede kwartaal op een afname met 20 tot 30 procent. Het havenbedrijf noemt de cijfers nu „minder ongunstig […] dan aanvankelijk werd verwacht”. Na het begin van de crisis in maart heeft de malaise zich niet nog verder verdiept.

De overslag in Rotterdam kwam afgelopen halfjaar uit op 218,9 miljoen ton. Vooral de aanvoer van kolen en olieproducten namen sterk af, met respectievelijk 34 en 22 procent. Opvallend is dat de afname van de containeroverslag „gering” bleef, met 3 procent. Door de coronacrisis hadden meerdere sectoren minder fossiele brandstof nodig: de vraag naar kerosine voor de luchtvaart kelderde, olieraffinaderijen draaiden op een lager niveau, fabrieken in Nederland en Duitsland – zoals staal- en auto-industrie – produceerden minder. De haven benadrukt dat de haven tijdens de coronacrisis volledig heeft doorgewerkt.