De series van week 30: How To Sell Drugs Online (Fast), Good Girls en Sanditon

How To Sell Drugs Online (Fast) seizoen 2

Deze komische serie uit Duitsland was vorig jaar een aangename verrassing. De scholier Moritz Zimmermann begint met zijn goede vriend Lenny een succesvolle online drugshandel, in eerste instantie om indruk te maken op zijn ex-vriendin Lisa. In het tweede seizoen groeit het bedrijf MyDrugs snel, maar dat brengt uiteraard ook nieuwe problemen met zich mee. Zijn die Nederlandse zakenpartners wel te vertrouwen? Vlotte en goed geschreven serie, makkelijk in een weekendje te bingen. Netflix, 6 afleveringen van zo’n 30 minuten.

Good Girls seizoen 3

Meer misdaad met een lach. Drie moeders met financiële problemen besloten in het eerste seizoen van Good Girls om een supermarkt te overvallen. Ze rolden daarna de per ongeluk criminele wereld in. De vrouwen gaan in de nieuwe reeks om geld te vervalsen. Met Christina Hendricks (Joan uit Mad Men). Netflix, 11 afleveringen van 45 minuten.

Fear City: New York vs The Mafia

Smeuïg drieluik over de strijd tussen de FBI en vijf maffiafamilies in het New York van de jaren zeventig en tachtig. Hoe werden de grote bazen gepakt? Van de makers van Don’t F**K With Cats. Netflix, 3 afleveringen van 44 tot 62 minuten.

Sanditon

Kostuumdrama gebaseerd op een niet voltooide roman van Jane Austen. Engeland, de negentiende eeuw. De levendige en impulsieve Charlotte Heywood is toe aan avontuur en verhuist naar het badplaatsje Sanditon. Ze ontmoet de zakenman Tom Parker, die een populaire kustbestemming van Sanditon wil maken. Al snel merkt Charlotte dat de inwoners allerlei geheimen hebben. NPO Plus, 8 afleveringen van 45 minuten.