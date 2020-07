Grote steden willen verplichte mondkapjes in de openbare ruimte

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe in verschillende Nederlandse steden. Meestal vinden nieuwe besmettingen plaats in het gezin, in de familie of op het werk. De Rotterdamse burgervader zegt zich om die reden ook zorgen te maken over het aanstaande Offerfeest, vanaf volgende week donderdag. „Dat is traditiegetrouw het feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen”, zei Aboutaleb in de uitzending. „Mijn oproep aan die mensen: vier het feest binnen één huishouden. Nodig geen mensen uit, ga niet bij mensen op bezoek, dat is levensgevaarlijk.”

„Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachten, de anderhalve meter, sleets is geworden. Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer en dat betekent dat we ons moeten beraden op what's next,” aldus Aboutaleb in Nieuwsuur.

Florida, een epicentrum van de pandemie in de VS, meldde woensdag 9.785 nieuwe gevallen van Covid-19. Het dodental in de staat is opgelopen tot bijna 5.500.

Een vakbond van leraren in Florida heeft een proces aangespannen tegen de voorgenomen heropening van scholen in de staat. De organisatie beschouwt een hervatting van lessen in de klas als „roekeloos en onveilig". DeSantis erkende de zorgen over heropening, maar zei dat „we ons ook moeten afvragen hoe veilig het is om scholen dicht te houden”.

Volgens DeSantis, een Republikein, is het van belang dat scholen weer opengaan in Florida, een van de zwaarst getroffen staten bij de pandemie van het coronavirus in de VS. Aanhoudende sluiting van scholen leidt volgens hem tot depressie, isolatie en hogere aantallen schoolverlaters, zei hij tijdens een toespraak op televisie.

Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida wil dat scholen er heropenen op basis van vrijwilligheid. Ouders krijgen de optie hun kinderen naar school te sturen of thuis te houden. Schoolbesturen mogen bepalen of er wordt lesgegeven in de klas of op afstand. Dat heeft DeSantis woensdag gezegd, meldt AP.

Brazilië meldt recordaantal van bijna 68.000 nieuwe gevallen Covid-19

In Brazilië is een recordaantal van 67.860 nieuwe bekende gevallen van Covid-19 in 24 uur vastgesteld. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid woensdag verklaard, melden internationale persbureaus.

Het vorige record, van 54.771 gevallen binnen één etmaal, dateerde van 19 juni. De nieuwe piek volgt op een gedeeltelijke heropening van bedrijven in sommige regio's. Ook in delen van het land waar de verspreiding van het coronavirus onder controle was gebracht, nemen nieuwe besmettingen toe.

In totaal zijn in Brazilië 2,2 miljoen gevallen van Covid-19 vastgesteld, het op één na hoogste aantal ter wereld, na de Verenigde Staten. Meer dan 82.700 mensen zijn in het grootste land van Latijns-Amerika aan de ziekte overleden. Woensdag liep het aantal sterfgevallen op met 1.284. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag, gemeten over een week, ligt in Brazilië al meer dan een maand boven de duizend.

Volgens wetenschappers liggen officiële cijfers van de Braziliaanse overheid lager dan de werkelijke statistieken, omdat er niet op massale schaal wordt getest. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde vrijdag dat de pandemie in Brazilië een plateau had bereikt, en riep de Braziliaanse regering op „de kans aan te grijpen om de ziekte terug te dringen".

Een van de patiënten is president Jair Bolsonaro. Hij maakte woensdag bekend dat hij voor de derde maal in twee weken positief is getest op het virus. Hij werkt door in quarantaine.